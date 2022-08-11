Konyaspor'un stadında zemin neden bozuk?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden yeşil-beyazlıların sahası neden hasar aldı?

Konyaspor, ilk mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı Vaduz'u rövanşta evinde ağırladı.

UEFA Konferans Ligi 3. tur mücadelesinde temsilcimiz, Guilherme'nin ağları havalandırmasıyla 18. dakikada 1-0 öne geçse de Lihtenştayn ekibine art ardına kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu.

Karşılaşmada Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun zeminindeki hasar dikkat çekti. Peki Konyaspor'un zeminine ne oldu? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Konyaspor'un zeminine ne oldu?

İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek.

56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımının beklendiği organizasyonu açılışı ise geçtiğimiz günlerde yapıldı.

İki gün önce gerçekleştirilen açılış töreni, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlendi.

İlhan Palut ne söyledi?

Geçtiğimiz gün Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde zeminin hasar görmesiyle ilgili şunları söylemişti:

"Evet zemin hakkında çalışanlar bugün fotoğraf ve video gönderdiler. Ülke tanıtımı ve Konya'nın tanıtımı adına dün güzel bir organizasyon, güzel bir açılış vardı."

"Tabii ki gönül isterdi ki zemine zarar vermeden yapılabilseydi ama sonuç olarak biraz yıprandığını ben de gördüm. En kısa zamanda inşallah eski haline döner."