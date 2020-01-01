Konyaspor, Samuel Eduok'u transfer etti

Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Hajduk Split’te forma giyen Samuel Eduok'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Samuel Eduok ile bir sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Samuel Eduok katıldı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinde forma giydi."