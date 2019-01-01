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Konyaspor Riad Bajic'i renklerine bağladı

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Yeşil beyazlılar, Boşnak forveti satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladı.

Konyaspor, 2017/2018 sezonunda da formasını giymiş Riad Bajic'i resmen renklerine bağladı.

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Yeşil beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Boşnak forvetin satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de geçiren Bajic'in bonservisi İtalya'nın Udinese kulübünde bulunuyor.

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