Konyaspor Riad Bajic'i renklerine bağladı
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Konyaspor, 2017/2018 sezonunda da formasını giymiş Riad Bajic'i resmen renklerine bağladı.
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Yeşil beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Boşnak forvetin satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de geçiren Bajic'in bonservisi İtalya'nın Udinese kulübünde bulunuyor.
🚨 Konyaspor: Evine hoş geldin Riad Bajic!pic.twitter.com/sd4JDIUq3N— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 14, 2019