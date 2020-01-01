Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanan Konyaspor, sosyal mesafe kurallarıyla antrenmanlarına devam ediyor

Süper Lig ekibi İttifak Holding , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

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Pas çalışmasıyla devam eden idman, topla gerekleştirilen oyunlarla tamamlandı.

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Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan Kayacık Tesisleri'nin ana giriş kapısına yerleştirilen dezenfekte kabiniyle tesislere giriş yapan herkesin kıyafet ve ayakkabılarının yüksek basınçla dezenfekte edileceği belirtildi.