Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması nerede oynanacak?

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda stadyumun zemini bozulmuş ve tepki çekmişti.

Spor Toto Süper Lig, tüm hızıyla devam ederken Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 4. hafta mücadelesinin yeri ve zamanı futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konyaspor-Fenerbahçe maçının Eskişehir'deki Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi. Karşılaşma, 29 Ağustos günü saat 19.15'te başlayacak.

Konyaspor'un stadyumunda yaşanan tahribat dolayısıyla bu karar alındı. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda stadyumun zemini bozulmuş ve tepki çekmişti. Zemini düzeltme çalışmalarına başlayan Konyaspor, bu süreçte evindeki maçları başka illerde oynamak zorunda kalacak.

Başakşehir maçı da Eskişehir'deydi

Konyaspor'un 2. haftada oynadığı Başakşehir karşılaşması da yine Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Yeşil beyazlılar, İstanbul ekibi ile 0-0 berabere kalırken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, stadyumun zeminini yenileme çalışmalarına başlandığını açıkladı.

"Kulübümüzle bir araya gelerek sahanın çimleriyle ilgili kararlar alıp en kısa sürede bunları uygulamaya başlayacağız. Çimlerin yeniden serilmesi dahil, konuyla ilgili her türlü tedbiri aldık.

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konyaspor’umuzun en güzel şartlarda mücadele etmesi için her türlü sorumluluğu almaya hazırız.”