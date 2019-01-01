Konyaspor, Farouk Miya'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, HNK Gorica'dan Ugandalı orta saha oyuncusu Farouk Miya'yı transfer etti.

2019-20 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam eden 'dan orta sahaya transfer hamlesi geldi.

Yeşil beyazlı ekip, 'ın HNK Gorica takımından Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Kulüp Menajeri Seçkin Özdil ve Farouk Miya katıldı.

Üç yıllık sözleşmeye imza atan Miya “Stadyuma ve tesislere hayran kaldım. Kulübe adım atar atmaz ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi anladım. Bugün burada 3 yıllık imza attım. Bu süre içinde Konyaspor’a performansımla büyük katkı sağlamak istiyorum. Sezonun ilk maçını izleme şansım oldu. Çok kaliteli ve çok güçlü bir takıma sahibiz. Takıma kısa sürede adapte olacağıma ve elimden gelen gayreti sahada sonuna kadar göstereceğime eminim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konyaspor formasıyla sahada olacağım günü heyecanla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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Konyaspor'da 21 numaralı formayı giyecek olan Farouk Miya, geçtiğimiz sezon Gorica ile 30 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda 'e boyun eğen Uganda Milli Takımı'nda da forma giyen Miya, turnuva boyunca 4 maça çıktı ve 2 asist yaptı.