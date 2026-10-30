Konu Harry Kane: Lothar Matthäus'tan Jürgen Klopp'a iğneleme

"Harry Kane istediği süre boyunca sözleşme imzalasın", dedi Almanya millî takımında en çok forma giyen futbolcu ve Sky yorumcusu Matthäus. Bu sözleri, RTL Deutschland'ın düzenlediği medya buluşmasında Bayern Münih'in golcüsüyle yürüttüğü sözleşme görüşmeleri hakkında gülümseyerek söyledi.

Kane'in yeni sözleşmesinin temel şartları konusunda Bayern'le şimdiden anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Son dönemde sözleşmenin 2029'a kadar sürmesi muhtemel görülüyordu. Matthäus, Kane'in yaşı (33) nedeniyle Bayern'in İngiliz oyuncuya üç yıllık yeni bir sözleşme vermekte tereddüt etmesini anladığını söyledi, ancak olası bir çözüm de sundu: "İki yıl artı bir yıl yaparsınız ve son yılı forma giydiği süreye bağlarsınız. O zaman sözleşme 28 değil, 32 sayfa olur ama kimsenin diğerine ne kadar güçlü olduğunu göstermesi gerekmez."

Matthäus, "centilmen" olarak nitelediği sıra dışı oyuncu Kane'den övgüyle söz etti. Sahadaki oyununda özellikle şunu vurguladı: "Her yerde ve istediği her yerde bulunabiliyor. Bu da onu öngörülemez kılıyor. Bu özgürlükleri elinden almamak gerekir; alırsanız onun gücünden, Bayern Münih'in de kalitesinden eksiltirsiniz." Matthäus, Jürgen Klopp'un bu konudaki son açıklamalarını düşünerek, teknik direktörün "belki de bu açıdan birkaç maç daha izlemesi gerektiğini" göz kırparak dile getirdi.

Matthäus, Alman oyuncuların Ballon d'Or'daki sıralaması hakkında konuştu

Alman oyuncuların dünyanın en iyi futbolcuları sıralamasında ilk 10'da yer alamaması, Matthäus'a göre "Dünya Kupası'nın da bir yansıması. Millî takımla bir kez daha çok erken elenirsen, üstelik kötü performanslar sergilersen, elemelerde her rakibi silip süpürmezsen ve kulüplerde fark yaratan oyuncular yabancıysa", listeye alınmamaya şaşırmamak gerektiğini söyledi.

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"Joshua Kimmich orada yer alabilirdi", diye ekledi Matthäus. "Ama Dünya Kupası'nda belki de oynaması gereken mevkide kendini gösterme fırsatı bulamadı. Onun hayranıyım, Florian Wirtz'in de öyle, ama Wirtz'in sorunları var. Jamal Musiala'nın yetenekleri var, fakat bir buçuk yıldır tekrar tekrar sakatlanıyor. Felix Nmecha'da da gereken kalite var, ama bunu çok az gösteriyor. Dolayısıyla gerekçeler var."

Matthäus yine de Bayern'de Kane'in olası bir halefini görüyor: Michael Olise. Fransız oyuncuda özel bir şeyler olduğunu söyleyen Matthäus, Olise'nin Magdeburg'a karşı kupa maçında attığı "Panenka" penaltısını "müthiş" bulduğunu belirtti. "Elbette 'kışkırtıcı' diyebilirsiniz. Ama on, on iki yaşında bir çocuk olsaydım ve böyle bir şey görseydim, 'Vay be, ben de yapmak istiyorum' derdim. Çünkü farklı."