Çünkü BVB'nin hâlâ memnuniyetsiz olan Portekizli Fabio Silva'yı bu transfer döneminde göndermesi, Konstantelias'ın sakatlığı nedeniyle artık gündemde olmayabilir. Silva'nın 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturduğu ve maçın bitiş düdüğünün ardından gözle görülür şekilde hayal kırıklığı içinde soyunma odasına yöneldiği HSV karşısındaki 2-0'lık açılış galibiyetinin ardından Sportif İşlerden Sorumlu Genel Müdür Lars Ricken de buna işaret etti.

Sportif direktör Ole Book, 24 yaşındaki oyuncunun ayrılığını neredeyse dışlarken, Ricken Silva'nın karmaşık durumuna ilişkin şöyle konuştu: "Bir oyuncunun böyle bir durumda yüzde yüz mutlu olmaması futbolun bir parçası. Ama sonuçta biz bir takımız ve herkes katkı sağlayabilir. Fabio'ya bu konuda hiçbir suçlama yöneltilemez. Haftalar önce de burada hiçbir oyuncunun kulüpten mümkün olduğunca çabuk ayrılmak zorunda olduğu hissine kapılmaması gerektiğini söylemiştik."

Silva, yeni Yunan ikilisi Konstantelias ve Konstantinos Karetsas ile Serhou Guirassy'nin arkasındaki yedek rolüne yönelik hayal kırıklığını son dönemde oldukça net bir şekilde dile getirmiş ve Dortmund'da yalnızca bir sezonun ardından ayrılığı dışlamamıştı. "Ne olacağını bilmiyorum" demişti; FC Bayern'e karşı oynanan ve 1-2 kaybedilen Franz-Beckenbauer-Supercup'un ardından. O maçta hayal kırıklığı yaratan Guirassy'nin yerine oyuna girmiş ve Dortmund'un tek golünü atmıştı.

Fabio Silva ayrılıyor mu? BVB'li forvete yoğun ilgi olduğu iddia ediliyor

"Elbette daha fazla maça ilk 11'de başlamak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Daha önemli olmak istiyorum. Aksini söylersem yalan söylemiş olurum. Ben her zaman doğruyu söylerim" diyen Silva, yedek kulübesindeki rolünü böyle değerlendirdi.

Daha önce Sky haberinde, "İspanya'dan kulüpler, Hollanda'dan kulüpler de Fabio Silva ile yoğun şekilde ilgileniyor" ifadelerine yer vermişti. İspanya'dan ise hücum oyuncusu için Real Betis'in devrede olduğu iddia edilmişti. O dönemde Sky, Silva'nın ayrılık ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirmişti.

Ancak cumartesi akşamıyla birlikte bunun bir anda değişmiş olması bekleniyor. Güçlü bir Bundesliga debutunu golle süsleyen Konstantelias'ta çapraz bağ yırtığı şüphesi bulunuyor.

BVB Teknik Direktörü Niko Kovac da örneğin şöyle dedi: "Burada biraz daha ciddi bir durumdan söz etmemiz gerekiyor. Pazar günü muayene olacak. Ama doktorun bana söylediklerine bakılırsa en azından iyi duyulmuyor." Ricken ise daha da ileri gitti: "Dürüst olursak şu anda en kötü senaryoyu varsaymak zorundayız."

Konstantelias, ikinci yarının başında aslında zararsız görünen bir ikili mücadelede dizini burktu. Uzun süren tedavinin ardından sahayı kendi başına terk edebilmiş olsa da oyuncunun ve ekibin mimikleri ile jestleri o anda da iyi şeylere işaret etmiyordu.

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Inacio kabusunun ardından BVB'de Fabio Silva için yeni şans?

Konstantelias'ın yerine Silva yerine çok daha savunmacı bir isim olan Marcel Sabitzer oyuna girdi. Kovac, Karetsas'ı çıkararak ikinci ofansif yarı alan oyuncusunu da kenara aldığında da Portekizli sahaya giremedi, çünkü tercih üst düzey yetenek Samuele Inacio'dan yana kullanıldı.

Ancak 18 yaşındaki oyuncu tam anlamıyla bir kabus yaşadı. Oyuna girdikten yalnızca birkaç dakika sonra Albert Grönbaek'e karşı aşırı motive bir müdahalesinin ardından kırmızı kart gördü. Bu da şu anlama geliyor: Inacio, en az iki maç boyunca BVB'de forma giyemeyecek ve Silva da böylece gerçekten bir anda kendisini ilk 11'de bulabilir.

Ancak Silva, debut sezonunda burada neredeyse hiç ikna edici olamamıştı. Siyah-Sarılılar'daki en iyi maçlarını, yüksek koşu temposu, özverisi ve iyi dinamizmiyle sonradan oyuna girip BVB oyununun dengesini yeniden değiştirebilen bir süper yedek olarak çıkardı. Silva, Dortmund'daki şu ana kadarki 11 gole katkısının 10'unu oyuna sonradan girerek yaptı.

Şimdi, Kovac'ın Guirassy'yi santrfor ve arkasında iki yarı alan oyuncusuyla kullandığı sistemde ısrar etmesi halinde en az iki yeni kendini kanıtlama şansı alması bekleniyor. Cezalı Inacio'nun yokluğunda bu fırsatları değerlendirebilirse, Konstantelias'ın muhtemelen uzun sürecek yokluğu nedeniyle bu sezon BVB'de umduğu çok daha büyük rol yine de onun önüne çıkabilir.

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Konstantelias şokunun ardından Jadon Sancho BVB'ye geri döner mi?

Ancak Ricken, Konstantelias'ın muhtemelen aylar sürecek yokluğu nedeniyle BVB'nin transfer piyasasında yeniden harekete geçebileceğini de dışlamadı. Ricken, "Sakatlığın gerçekten ne kadar ağır olduğuna bağlı olarak sonraki adımlarımızı buna göre belirleyeceğiz. Ama kesin olan şu: Önümüzdeki üç gün içinde herhangi bir planımız yok" dedi.

Hâlâ kulüpsüz olan Jadon Sancho'nun bir kez daha geri dönüşü, BVB yöneticilerinin planlamasında yeniden ciddi bir seçenek haline gelebilir.