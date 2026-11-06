Konsa'nın durumu ne olacak? Arteta: Saka birkaç haftalığına hesaplarımızın dışında

Arsenal'in planlarına yeni bir darbe daha geldi; İspanyol teknik direktör Mikel Arteta, yıldız oyuncusu Bukayo Saka'nın birkaç hafta daha sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Böylece Londra ekibinin peşini bırakmayan sakatlık silsilesi, sezonun kritik bir döneminde devam ediyor.

Arteta, bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Premier Lig'de yarın cumartesi oynanacak Hull City maçı öncesinde, Saka'nın geçen ay Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında dört başlı uyluk kasında yaşadığı sakatlıktan henüz tam olarak kurtulmadığını söyledi.

İspanyol teknik adam şunları ekledi: "Haftalardan bahsediyoruz, bekleyip göreceğiz, milli ara sonrasında sahaya dönmeye başlayacak. Ama maalesef bir süre yok olacak."

Böylece Saka'nın, bu ay İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı maçlarda, tedavi ve rehabilitasyon programını herhangi bir baskı olmadan tamamlamak için forma giymeyeceği kesinleşmiş oldu.

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Arteta, oyuncunun dönüşünü hızlandırmak amacıyla Arsenal'in sağlık ekibine fazla baskı yapmak istemediğini belirterek, önceliğin oyuncunun müsabakalara dönmeden önce tam olarak iyileşmesi olduğunun altını çizdi.

Buna karşılık Arteta, geçen çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'a karşı kazanılan 2-1'lik maçta diz ağrısı nedeniyle sahayı terk eden takımın savunma oyuncusu Ezri Konsa ile ilgili nispeten iç açıcı haberler verdi.

Arteta açıklamalarını şöyle tamamladı: "Konsa daha iyi hissediyor, önümüzdeki maçlardaki durumuna karar vermeden önce durumunun nihai olarak değerlendirilmesini bekliyoruz."