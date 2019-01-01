Konoplyanka için gözler Medel'de

Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka’nın maliyetini Gary Medel’in satışından gelecek para le karşılamak istiyor.

’den Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka’yı transfer etmek isteyen Beşiktaş, bu transfer için gözünü Gary Medel’e çevirdi.

Sabah’ın haberine göre Medel'in satışından en az 3 milyon euro kazanmayı planlayan Siyah Beyazlılar, bu parayı Konoplyanka'nın transferinde kullanacak.

Şilili futbolcunun menajeri İtalyan ve İspanyol kulüpleri ile görüşüyor. Yönetim ise bu işin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.

Beşiktaş, Gary Medel’i satması halinde prensip anlaşmasına vardığı Konoplyanka’yı imza için İstanbul’a getirecek.

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29 yaşındaki Konoplyanka, 2017 yazında 12 milyon 500 bin euro'luk bonservis bedeliyle 'dan Schalke'nin yolunu tutmuştu.

Alman ekibinde beklentileri karşılayamayan Konoplyanka, geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyerken 1 gol 2 asistle oynadı.