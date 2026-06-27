Kongo taraftarı "Lumumba", Özbekistan ile oynanacak kritik maçtan men edildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında yarın Pazar sabahı Özbekistan ile oynayacağı kritik maçta, en ünlü taraftarı Michel Koka Mpoladenga’nın desteğinden mahrum kalacak. Mpoladenga, vize alamaması nedeniyle ABD’ye seyahat edemedi.

Mpoladenga, bu yılın başında Fas’ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finalleri sırasında geniş ilgi görmüş ve tribünlerdeki dikkat çekici varlığıyla gözleri üzerine çekmişti.

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Mpoladenga, Demokratik Kongo’nun maçları boyunca hareketsiz bir şekilde ayakta durarak, ülkesinde büyük saygı gören ilk başbakan Patrice Lumumba’ya saygı gösterisiyle tribünlerde benzersiz bir şekilde dikkatleri üzerine çekti.

Mboladenga, Lومومبا liderine çarpıcı bir benzerlik gösteriyor ve ülkesinin bayrağının renklerini taşıyan parlak takım elbiseler giyiyor. Ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımını Meksika’daki son maçında destekledikten sonra, bu ünlü taraftar Özbekistan maçı için Atlanta’da bulunmayacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Washington Büyükelçisi Kabenga Evette Ngango, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin eleme turlarına kalması halinde Mubladinga’nın vize almasını umduğunu söyledi. Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Takımı destekleme konusundaki kendine özgü tarzını sergilemesini umuyorum” diye ekledi.

Mbuladenga, geçen Salı günü Meksika’nın Valle de las Piedras kentinde Kolombiya’ya 1-0 yenildikleri maçta tribünde yer almıştı. geçen Salı günü Meksika’nın Valle de las Piedras kentinde oynanan maçta tribünde yer almıştı. Mbuladenga, ülkedeki Ebola salgını nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen yolculara uygulanan kısıtlamalar yüzünden Dünya Kupası’na geç katılmıştı.

Afrika milli takımı, Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselme şansını sürdürebilmek için Özbekistan’ı yenmek zorunda. Takım şu anda 11. grupta, Portekiz ile 1-1 berabere kaldığı maçtan aldığı bir puanla üçüncü sırada yer alıyor.