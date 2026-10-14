FC Twente, Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk maçına hazırlanıyor. Teknik direktör John van den Brom, basın toplantısında açıklandığı üzere perşembe akşamı FC Thun karşısında Sondre Ørjasaeter ve Filip Thorvaldsen'den yeniden yararlanabilecek. Ancak üç oyuncu için bu karşılaşma erken geliyor.

FC Twente, Avrupa sezonuna Avrupa Ligi ön elemesinde Ferencváros'a elenerek hayal kırıklığıyla başladı. Ancak sırasıyla FC DAC 1904 ve FK Qarabag'ı eleyerek Konferans Ligi lig aşamasına yükseldi.

Perşembe günü, 12 takımlı ligde şu anda dokuzuncu sırada bulunan İsviçre şampiyonu Thun karşısında eleme aşamasına doğru ilk adımın atılması gerekiyor. Van den Brom basın toplantısında, "Hedefimiz bir sonraki tura yükselmek. Bunu 36 takımın tamamı söyleyecektir" dedi.

Van den Brom, "Bunun gerçekçi olup olmadığını şu anda söylemek mümkün değil. Ancak önümüzdeki maçlara bakınca hedeflemeniz gereken şey her zaman bu. Biz de bunun için mücadele edeceğiz" dedi. 2023'te Lech Poznan'ın teknik direktörü olarak turnuvada çeyrek finale yükselen Van den Brom, "Bu turnuvanın ne kadar güzel olduğunu hâlâ hatırlıyorum. Bunu oyunculara da aktarmak istiyorsunuz" diye konuştu.

Gelecek maçlar TWE Konferans Ligi 15:00 THU

"Böyle bir turnuvada ne kadar ileri giderseniz o kadar güzel oluyor. Geçen yıl Eredivisie'yi dördüncü bitirdik ve şimdi burada oynayarak bunun karşılığını alıyoruz. Bunlar keyifli turnuvalar." Ørjasaeter ve Thorvaldsen, hastalık nedeniyle geçen hafta sonu Fortuna Sittard karşısında forma giyememişti.

Norveçli hücum oyuncuları son günlerde yeniden takımla antrenmanlara katıldı ve Van den Brom'un Avrupa kadrosunda yer alabilecek kadar iyileşti. Teknik direktör de bu durumdan memnun: "Geri dönmelerine sevindim. Filip ve Sondre, kanat oyuncuları olarak fark yaratabilir."

Ørjasaeter ve Thorvaldsen'in aksine Lars Unnerstall, Max Bruns ve Stav Lemkin maçta yer almayacak. Üç oyuncu da Thun karşısında oynayacak kadar hazır değil. Lemkin çarşamba sabahı takımla antrenmana katılsa da perşembe günkü maç stoper için biraz erken geliyor.



