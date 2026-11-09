Konate, Ballon d'Or şokunun ardından Mbappe'nin tepkisini açıkladı

Real Madrid savunmacısı İbrahima Konaté, takım arkadaşı Kylian Mbappé'nin Ballon d'Or ödülünü kazanamamasına olumlu bir şekilde yaklaştığını, hayal kırıklığının zorluğuna rağmen ertesi gün hemen antrenmanlara tam konsantrasyon ve heyecanla döndüğünü belirtti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Konaté, Fransa Milli Takımı'nın önümüzdeki perşembe günü Milano şehrinde İtalya ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanmak için gerçekleştirdiği ilk antrenman seansının ardından karma bölgede basın mensuplarına konuştu ve Mbappé'nin Ballon d'Or'u kaybetmesinin ardından içinde bulunduğu psikolojik ve fiziksel duruma da değindi.

Konaté şunları söyledi: "Kylian muhteşem bir zihniyete sahip, son maçlarda oynadığı belirleyici rolde de bunu gösterdi. Madrid'de bizim için son derece önemli bir oyuncu. Doğası gereği rekabetçi biri, bu yüzden hak etmesine rağmen Ballon d'Or'u kazanamaması elbette zor bir durum, ama ertesi gün antrenmanlara tam hazırlık ve heyecanıyla döndü. Gelecek yıl ödülü kaldırabilmesi için en iyi halinde olmasını diliyorum."

Fransız savunmacı, son maçlarda bir seviye yükselişi yaşamadığını vurgulayarak, geçen sezon yaşadığı ve babasının vefatından, ayrıca Liverpool'daki eski takım arkadaşı Diogo Jota'nın kardeşinin de hayatını kaybettiği bir trafik kazasında ölmesinden etkilendiği zorlu koşulları geride bıraktıktan sonra bu sezona iyi bir durumda başladığını ifade etti.

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Oyuncu şöyle ekledi: "Şu anda bir yükseliş yaşamıyorum, aksine sezonun başından beri bu durumdayım. Geçen yıl maruz kaldığım tüm eleştiriler, her ne kadar futbolla ilgili olmayan kişisel koşullara her zaman değinilmese de, zihinsel açıdan ne kadar güçlü olduğumu gösteriyor."