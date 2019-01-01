Kompany'nin görevine son verildi

Vincent Kompany'i oyuncu-teknik direktör olarak göreve getiren Anderlecht, 4 hafta sonra Belçikalı futbolcunun görevine son verdi.

'de 11 yıllık kariyerini sonlandırdıktan sonra ülkesinin Anderlecht kulübünde oyuncu-teknik direktör olarak göreve başlayan Vincent Kompany'nin teknik direktörlüğüne son verildi.

Anderlecht yetkilileri, son 21 yılda kulüp tarihinin en kötü başlangıcını yapan 33 yaşındaki futbolcunun teknik direktörlük görevine 4. hafta sonunda son verdi. Belçikalı sezonun geri kalanına sadece oyuncu olarak devam edecek.

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33 yaşındaki Belçikalı oyuncu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

2009 yılında transfer olduğu Manchester City'de uzun yıllar kaptanlık da yapan Kompany, İngiltere kariyeri boyunca 4 Premier Lig, 4 Lig Kupası, 2 FA Cup ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.