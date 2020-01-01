Kompany: Van Dijk, Premier Lig tarihinin en iyi stoperi

Manchester City efsanesi Kompany'ye göre Premier Lig'in gördüğü en iyi stoper Liverpool'lu Virgil van Dijk.

Vincent Kompany, eski rakibi Virgil van Dijk'ı Premier Lig tarihinin en iyi stoperi olarak nitelendirdi.

Ocak 2018'de 75 milyon pound karşılığında 'dan 'a gelen Van Dijk, Merseyside ekibinin kaderini değiştiren transfer olarak değerlendiriliyor.

Kırmızılar ile 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu tadan Hollandalı stoper, 2019 Ballon d'Or'da 'nin ardından ikinciliği elde etti.

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'nin eski yıldızı Kompany'ye göre Van Dijk, kısa sürede başardıkları ve ortaya koyduğu etki ile Premier Lig tarihinin en iyi stoperi olmuş durumda.

SPORF'a konuşan Belçikalı, "Van Dijk belki John Terry ve Rio Ferdinand gibi isimler kadar uzun süredir bu seviyede değil ama son birkaç yılda yaptıkları gösterdi ki, büyük bir takıma daha önce transfer olmuş olsaydı o da öyle olacaktı. Benim kriterim takımda yarattığı etkinin büyüklüğü. Van Dijk'tan önceki Liverpool ile Van Dijk'lı Liverpool çok farklı. Bence bu nedenle Van Dijk, lig tarihinin en iyi stoperi." ifadelerini kullandı.

2017-18 sezonunun devre arasında Van Dijk ile Manchester City de ciddi bir şekilde ilgilenmiş fakat 28 yaşındaki futbolcunun tercihi Liverpool'dan yana olmuştu.