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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Kompany'nin yokluğunda: Bayern Münih, Freiburg'un çıkışından sağ çıktı

Freiburg - Bayern Münih
Freiburg
Bayern Münih
Bundesliga
Almanya

Bayern Münih, pazar akşamı şampiyonanın yedinci haftasında konuk olduğu Freiburg'u 3-1 mağlup ederek Almanya Ligi'nin liderliğini korumayı başardı.

Vincent Kompany'nin antrenman sahasında yığılmasından iki gün sonra, Bayernli oyuncular Belçikalı teknik direktörlerine hastane yatağından kutlayacağı bir sebep sundu.

Bayern Münih'in puanı liderlikte 17'ye yükselirken, Freiburg'un puanı üçüncü sırada 13'te kaldı.

"Spox" sitesi karşılaşmanın öne çıkan anlarını ele aldı; Kompany'nin rahatsızlanmasının ardından Bayern'i yedek kulübesinden yönetme sorumluluğunu Aaron Danks üstlendi.

Bayern adına golleri 16. dakikada Upamecano açtı; topu kendisi kaptıktan sonra Olise'ye pas verdi, ardından ileri doğru atıldı ve takım arkadaşından aldığı ara pasın ardından kaleye doğru koşarak kendini kaleyle karşı karşıya buldu ve fileleri havalandırmayı başardı.

Upamecano, ilk golü kaydetmesinin yanı sıra, Lucas Höler'in girişimini önleyerek Freiburg'un beraberliği yakalamasını da engelledi.

Ardından Bayern Münih hücum temposunu yükseltti ve maç açık ve keyifli bir mücadeleye dönüştü.

Ancak Olise'nin 24. dakikadaki, Lennart Karl'ın 25. dakikadaki ve Serge Gnabry'nin 28. dakikadaki şutları gereken isabetten yoksundu.

Serge Gnabry, 42. dakikada Braun'un pasını değerlendirerek Bayern'in üstünlüğünü pekiştirmeyi başardı ve Almanya Ligi'ndeki yüzüncü golünü kaydetti.

Harry Kane, 57. dakikada ilk gerçek gol fırsatını, topu kafayla vurmaya çalışmasının ardından harcadı.

Kendi sahasında ilk yenilgisini alan Freiburg ise 82. dakikada Tom Bischof'un kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi.

Bayern Münih, ikinci yarının uzatma dakikalarının beşincisinde Fransız oyuncusu Michael Olise'nin golüyle ev sahibi takımın çıkışını söndürdü.

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