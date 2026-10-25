Bayern Münih, pazar akşamı ligin yedinci haftasında konuk olduğu Freiburg'u değerli bir skorla 3-1 mağlup ederek Almanya Ligi'nin zirvesindeki yerini korumayı başardı.

Vincent Kompany'nin antrenman sahasında yığılıp kalmasından iki gün sonra, Bayern'li oyuncular Belçikalı teknik direktörlerine hasta yatağından kutlama yapabileceği bir neden armağan etti.

Bayern Münih puanını 17'ye yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı, Freiburg ise 13 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

"Spox" sitesi maçın öne çıkan anlarını aktardı. Kompany'nin rahatsızlığının ardından Bavyera ekibini yedek kulübesinden yönetme görevini Aaron Danks üstlendi.

Bayern adına golleri 16. dakikada Upamecano açtı. Topu bizzat kazandıktan sonra Olise'ye pas verdi, ardından ileri doğru atıldı ve takım arkadaşından aldığı ara pasıyla kaleye doğru koşarak kendini kaleyle karşı karşıya buldu ve ağları sarsmayı başardı.

Upamecano, ilk golü atmasının yanı sıra, Lucas Höler'in girişimini önleyerek Freiburg'un beraberlik golünü bulmasına da engel oldu.

Bunun ardından Bayern Münih hücum temposunu yükseltti ve maç açık ve keyifli bir mücadeleye dönüştü.

Ancak Olise'nin 24. dakikadaki, Lennart Karl'ın 25. dakikadaki ve Serge Gnabry'nin 28. dakikadaki şutları istenen isabetten yoksundu.

Serge Gnabry 42. dakikada Bavyera ekibinin öndeliğini artırmayı başardı ve Brown'dan gelen pası değerlendirerek Almanya Ligi'ndeki 100. golüne imza attı.

Harry Kane, 57. dakikada topa kafayla vurmaya çalıştığı gol için ilk gerçek fırsatını heba etti.

Kendi sahasında ilk yenilgisini alan Freiburg ise 82. dakikada Tom Bischof'un kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi.

Bayern Münih, Fransız oyuncusu Michael Olise'nin ikinci yarının uzatma dakikalarının beşincisinde attığı golle ev sahibinin direnişini söndürdü.



