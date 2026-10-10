Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, cumartesi günü oynanan ve 2-2 sona eren Augsburg maçının henüz sekizinci saniyesinde takıma gol maliyeti olan hatanın ardından kalecisi Manuel Neuer'i savundu. Alman Ligi'nin beşinci haftasında "WWK Arena" sahasında oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Kompany, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Açıkçası, o olay (Neuer'in hatası) yaşandığında sahanın diğer tarafına bakıyordum. Bir oyuncu için bu durumun nasıl olduğunu bilirim, böyle şeyler olur. Eğer yirmili yaşlarında bir kaleci olsaydı, teknik direktör olarak onunla üzerinde çalışman gereken bir mevzu olurdu. Ama Manu benim yaşlarımda ve durumla nasıl başa çıkacağını biliyor."

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Kompany sözlerine şöyle devam etti: "Biz her zaman bir takım olarak birlikte duruyoruz. Maç artık bitti ve onu değiştiremeyiz. Şu anda önemli olan tek şey bir sonraki maç."

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Viking karşısında Jonas Urbig'in kalede ilk 11'de başlayıp başlamayacağı sorulduğunda Kompany şu yanıtı verdi: "Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim. Daha yeni maç oynadık. Odak noktası sadece Augsburg'du. Bir sonraki maça dair durumu göreceğiz."

"Ofsayt ofsayttır"

Luis Díaz'ın golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine yönelik tartışmalı kararla ilgili olarak Kompany şöyle konuştu: "Ofsayt ofsayttır. Her şeyi olduğundan daha fazla karmaşıklaştırmaya gerek yok... Her şeyin ayrıntılarla ve milimetrelerle belirlendiği bir gündü. Bazı durumlarda kendimizi de suçluyoruz. Seyirciler için güzel bir maçtı. Taraftarlarımız 6 kez sevindi, ama sadece iki gol sayıldı. Duygusal bir maçtı."

Augsburg, Bundesliga tarihinin en hızlı golüyle Robin Fellhauer sayesinde öne geçmişti. Ardından İsmail Es-Sibari 55. dakikada skoru eşitledi, sonra Rodrigo Ribeiro 64. dakikada ev sahibini yeniden öne geçirdi; ancak sonradan oyuna giren Nathanael Brown 80. dakikada konuk ekip için beraberliği tekrar yakaladı.

Maçta Bayern Münih'in 4 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



