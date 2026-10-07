Kompany, Mourinho ve Vinicius sayesinde prestijli bir ödüle layık görüldü

Vincent Kompany (40 yaşında) ve Nathanael Brown (23 yaşında), gelecek cumartesi Bundesliga'da oynanacak Bayern Münih-Augsburg maçının ardından sahadan apar topar ayrılmak zorunda kalacak. Teknik direktör ve oyuncuyu stadın önünde iki limuzin bekliyor olacak; bu araçlar ikisini doğrudan Münih'teki "BMW Dünyası"na, 2026 Bavyera Spor Ödülleri törenine katılmaları için götürecek.

Alman "Bild" gazetesine göre, ödül yalnızca "Yılın En İyi Genç Sporcusu" ödülünü kazanan Brown ile sınırlı kalmayacak, Kompany'yi de kapsayacak.

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Belçikalı teknik direktör, Bavyera Başbakanı Markus Söder'in elinden kişisel ödülünü alacak. "Bild"in bilgilerine göre, bu ödül yalnızca Bayern Münih ile elde ettiği başarıya duyulan takdirden kaynaklanmıyor; Söder her şeyden önce Kompany'nin ırkçılığa ve dışlamaya karşı aldığı kararlı tavrı takdir ediyor.

Geçtiğimiz şubat ayında Kompany, bir Bayern Münih basın toplantısında 12 dakika süren ve dünya çapında dikkat çeken bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında insan onuru için ateşli bir çağrıda bulunmuş ve ırkçılığın ne sporda ne de toplumda yeri olmadığını açık bir şekilde vurgulamıştı.

Konuşma, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçı sırasında maruz kaldığı ırkçı saldırılara bir yanıt niteliğindeydi.

Ayrıca, o dönem Benfica'nın şu an ise Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Jose Mourinho'nun, bazılarına göre olayı hafife alan tavrına da bir yanıttı; zira Mourinho, Brezilyalı oyuncunun gol sevinciyle taraftarları kışkırttığını öne sürerek sorumluluğun bir kısmını ona yüklemişti.

Bu tavrından ve Bayern Münih ile elde ettiği başarıdan dolayı, Bavyera Başbakanı Kompany'yi spor ve toplum dünyasında öne çıkan bir şahsiyet olarak ödüllendirecek.



