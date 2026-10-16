Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, kaleci ve takım kaptanı Manuel Neuer'in hazır olup olmadığına dair şüphelerin sürmesi nedeniyle, yarın cumartesi günü oynanacak Leipzig maçındaki kaleci tercihini belirsiz bıraktı.

Kompany, bugün cuma günü maç öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Manuel dün antrenman yapmadı, bu da bugün kendisini nasıl hissettiğini değerlendirmemiz ve durumunun ne olduğunu görmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bundan fazla bilgimiz yok."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Doktor rolüne soyunmak istemiyorum; sakatlık ayağında, uyluğunda ya da omzunda değil ve uzun sürmeyecek. Yarın mı döner, haftaya mı döner, göreceğiz. Öncelikle kendini daha iyi hissetmesi ve mümkün olduğunda antrenmanlara dönmesi gerekiyor; o zaman bu süreç de sona erecek."

"Sky Sport" kanalına göre, öğleden sonranın ileri saatlerinde Leipzig karşısında genç kaleci Jonas Urbig'in ilk 11'de başlaması yönünde karar verildi. Böylece son antrenmana da katılmayan 40 yaşındaki deneyimli kaleci maçta forma giyemeyecek.

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Neuer, Norveç ekibi Viking ile 3-3 berabere kalınan karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Kompany o dönemde "Manu bugün antrenman yapmıyor çünkü ayağında ağrı hissetti" demiş, bu da Bayern'in kalesini o maçta da Urbig'in korumasının kapısını açmıştı.

Tüm bunlar, Neuer'in geçen hafta Augsburg ile 2-2 berabere kalınan maçta yaptığı büyük hatanın ardından geldi; kalecinin bu hatası Bundesliga tarihinin en hızlı golünün yenilmesine yol açmış ve Bayern'in kalesini korumayı sürdürmeyi hak edip etmediğine dair pek çok tartışma başlamıştı.

Bayern Münih'in Almanya Bundesliga'sında 11 puanla üçüncü sırada yer aldığını ve lider Freiburg'un 2 puan gerisinde bulunduğunu hatırlatmak gerek.