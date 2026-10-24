Kompany krizinin perde arkası: Yaşam tarzı çöküşüne mi neden oldu?

Alman basınında bugün cumartesi günü yayımlanan haberler, uzun saatler çalışmaya alışkın olan ve yeterince uyuyamayan Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany'nin yaşadığı sağlık rahatsızlığının perde arkasını gözler önüne serdi.

Alman "TZ" gazetesine göre Kompany, birkaç gün önce hastaneye gitmiş, burada bir gece geçirmiş ve sonuçları negatif çıkan tıbbi tetkiklerden geçmişti.

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Bavyera kulübünde Belçikalı teknik adamın genellikle az saat uyuduğu, gecenin geç saatlerine kadar çalışmaya devam ettiği biliniyor.

Bu hafta içindeki sağlık durumuna rağmen Kompany, Bayern Münih'in birinci takımının antrenmanını yönetmiş, ardından ikinci takımın antrenmanını takip etmeye gitmiş ve orada yere yığılmıştı.

Bayern Münih yetkilileri şu an için Kompany'nin yeterince dinlenmesi, takımdaki görevine dönmeden önce tamamen iyileşmesi için gerekli zamanın kendisine tanınması gerektiği üzerinde ısrar ediyor.

Bu rahatsızlık, teknik adamın son dönemde bir virüs enfeksiyonu ve kalça bölgesinde ağrılar yaşamasının ardından geldi; bu durum, bazı antrenmanlardan ve bir basın toplantısından uzak kalmasına yol açmıştı. Ancak son olayın kesin nedenleri, tıbbi tetkiklerin tamamlanması beklenirken hâlâ bilinmiyor.

Durumu daha da karmaşık hâle getiren bir gelişmede, Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl, "Sky Sport - Almanya" tarafından aktarılan açıklamalarında, Kompany'nin yokluğunun birkaç günle sınırlı kalmayacağını, birkaç haftaya uzanacağını söyledi.



