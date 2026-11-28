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Bayern'de kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Peki teknik direktör Vincent Kompany? Sakinliğini koruyor, eleştiriye açık kapı bırakmıyor ve karmaya inanıyor.

Teknik direktör Vincent Kompany'nin sözlerine geçmeden önce bir davranışına bakalım. Bundesliga maçlarının ardından konuk takımlar geleneksel olarak bir an önce evlerine dönmek ister. Bu nedenle bazen teknik direktörler, rakiplerinin açıklamalarını beklemeden rutin basın toplantısından ayrılır. Ancak Kompany, Bayern'in Hamburg'a karşı birçok açıdan can sıkıcı geçen 0-0'lık beraberliğinin ardından, kendisine bu yönde bir teklif yapılmasına rağmen ayrılmadı.

Kompany'ye yöneltilen sorular bittiğinde HSV'nin basın sözcüsü ona "iyi yolculuklar" diledi. Ancak Kompany, Merlin Polzin'in açıklamalarını beklemekte ısrar etti. Toplam dokuz dakika boyunca sessizce yanında oturup onu dinledi. Kompany zor zamanlarda bile, belki de özellikle böyle zamanlarda, saygısını ve sakinliğini koruyor; en küçük bir eleştiri fırsatı bile vermek istemiyor. Üstelik 2024 yazında göreve gelmesinden bu yana işler muhtemelen hiç bu kadar zor olmamıştı.

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala ve Harry Kane'in yokluğunda Bayern, Hamburg'da ilk 11'de oynayabilecek yedi oyuncusundan mahrumdu. Şimdi de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Konrad Laimer konusunda endişeler var . Bunlara, kulüp yönetiminin başlattığı Musiala hakkındaki kamuoyu tartışmaları da eklendi. Münih ekibi HSV karşısında üst üste üçüncü kez galibiyet alamadı. Kompany, göreve geldiğinden beri daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamamıştı. Üstüne üstlük kaptan vekili Joshua Kimmich, tamamen gereksiz bir şiddetli hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

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Kompany, Kimmich'e neden Olise'den farklı davranıyor?

Gelelim Kompany'nin değerlendirmesine. Basın toplantısında kendisine yöneltilen ilk soru elbette Kimmich'in kırmızı kartıyla ilgiliydi. Kompany, "Burada olduğum iki buçuk yılda buna benzer bir şeyi daha önce yaşadık" diyerek söze başladı. Muhtemelen Michael Olise'nin ekim ayında Viking Stavanger karşısında benzer şekilde akılsızca gördüğü kırmızı kartı kastediyordu. O dönemde Bayern'de bunun dışında her şey genel olarak yolunda gidiyordu.

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Kompany, "O zaman fikrimi çok net söylemiştim" diye hatırlattı ve haklıydı. Olise'nin o günkü top fırlatma hareketini "son derece aptalca" diye nitelemişti. Aynı söz, Kimmich'in saç çekme hareketine de uygun düşerdi; hareketi yapan oyuncunun kendisi bile bunu "affedilemez" olarak nitelendirdi . Ancak Kompany, takımın mevcut genel durumu nedeniyle Olise olayından farklı olarak herhangi bir oyuncuyu hedef alan eleştiriden kaçındı: "Şu anki durumda herhangi bir oyuncuyu seçip kamuoyuna koz verme ihtimalim yok, imkânı yok."

Son haftalarda kulübün güçlü isimleri Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge bu tür "kozları" fazlasıyla verdi. Lennart Karl'a yönelik kamuoyu önündeki eleştirileri ve özellikle Musiala hakkındaki şüpheleri bunun örnekleriydi. Kompany'nin selefleri Julian Nagelsmann ve Thomas Tuchel de benzer durumlarda zaman zaman böyle kozlar verirdi. Ancak Kompany'nin kimseye hediye dağıtmaya niyeti yoktu ve konuyla ilgili tüm ek soruları sabırla savuşturdu.

Getty Images

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"Bu bir işe yaramalı, sonunda karşılığını vermeli"

Öte yandan, bariz sorunların takım içinde "açık ve sert" biçimde ele alındığını vurguladı. Maç öncesi basın toplantısında olduğu gibi Kompany yine son dönemde en sevdiği kelimelerden biri olan "balon" kavramına başvurdu. "Kendi balonumuzun içinde sadece birbirimize çak yapıp 'Vay be, bunu ne iyi yaptın' demiyoruz. Hayır, birbirimize karşı dürüstüz. Ama bu içeride kalıyor."

HSV gibi küme düşme adaylarından biriyle berabere kalmak, koşullar ne olursa olsun Bayern için kendiliğinden bir hayal kırıklığı. Kadrodaki tüm eksiklere, ilk 11'de Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora ve Sache Boey'in yer almasına ve uzun süre bir kişi eksik oynamalarına rağmen durum böyle. Üstelik Münih ekibi HSV karşısında özellikle hücumda tamamen hayal kırıklığı yarattı. Kaleyi bulan şut atamadı, xG değeri yalnızca 0,46'da kaldı. Kompany ise ısrarla sadece olumlu yanları aradı.

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Kompany, "Sakin kalırsanız böyle anlardan en çok şeyi öğrenebilirsiniz. Union Berlin'i 7-0 yendiğimizde ne öğreniyorum? Harry Kane'in topu iyi bir şekilde ağlara gönderebildiğini. Şimdi öğreniyorsunuz, biz de bunu yapıyoruz" dedi. "Bu takımın gösterdiği direnç, herkes dönene kadar şimdi inşa ettiğimiz şey değerli." Sözleri biraz karmayı çağırmayı andırıyordu. "Bu zihniyet bir noktada işe yaramalı. Bir işe yaramalı, sonunda karşılığını vermeli."

Bayern lehine penaltı mı? Kompany hakemi eleştirmekten kaçındı

Bu zihniyet, HSV karşısında son bölümde neredeyse karşılığını buluyordu. Luis Diaz topu sürerek ceza sahasına girdi ve Hamburg'dan Martin Adeline ile girdiği mücadelenin ardından yere düştü . O anda Kompany'nin de bulunduğu Münih kulübesi sert şekilde itiraz etti. Ancak teknik direktör daha sonra, "Penaltı değildi ve Luis Diaz'a faul yapılmadı" dedi. Basın toplantısından erken ayrılmak yok, hakemi eleştirmek yok; yeter ki eleştiriye açık kapı bırakılmasın.

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Baskı zaten kendiliğinden artıyor. Borussia Dortmund, pazar günü Bayer Leverkusen'i yenerse Bundesliga'nın zirvesindeki puan farkını dörde çıkarabilir. Salı günü ise kış arasına kadarki en önemli maç var. Çünkü bu, Münih ekibinin bir kupayı kazanma şansını kaybedebileceği tek karşılaşma: Almanya Kupası son 16 turunda, 2. Bundesliga lideri Hertha BSC ile oynayacağı maç.

Berlin ekibi şu anda Bayern'in adeta tam tersi durumda: Bu sezon şimdiye kadarki 15 resmî maçının 14'ünü kazandı ve şu anda tek bir sakat oyuncusu bile yok.