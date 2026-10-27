Alman gazeteci Marcel Reif'in aktardığına göre Vincent Kompany'nin Bayern Münih'in başında yeniden saha kenarına dönmesi haftalar alacak. Belçikalı teknik direktör cuma günü kulübün antrenman tesislerinde yere yığıldı ve hâlâ hastanede yatıyor.

Kompany, geçen cuma Bayern Münih'in 23 yaş altı takımının antrenmanını izlerken yere yığıldı. Sahaya bir acil müdahale helikopteri bile geldi ancak sonradan buna gerek olmadığı anlaşıldı.

Aralarında Manchester City'nin de bulunduğu takımlarda forma giyen eski futbolcu, ambulansla hastaneye götürüldü. Hâlâ hastanede yatıyor. Alman basınına göre Kompany viral bir enfeksiyon geçiriyor.

Reif, Kompany'nin iyileşmesinin haftalar değil, aylar sürebileceğini belirtti. "Bu basit bir hafif soğuk algınlığı değil. Bu ciddi bir durum. Eşim doktor ve bunu bana o söyledi. O yüzden spekülasyon yapmayı bırakalım. Sıradan bir soğuk algınlığı bile genellikle kalp kasını etkiler. Bu ciddi bir durum" dedi.

Reif, Sport BILD'e yaptığı açıklamada Kompany'yi bir süre görmemeyi umduğunu da söyledi: "Onu bir süre görmek, ondan haber almak ya da buna benzer bir şey istemiyorum. Bırakın, huzur içinde iyileşsin. Önemli olan bu. Geri kalan her şey ikinci planda. Bayern yoluna devam eder. Çok daha önemli olan, onun tamamen iyileşip geri dönmesi."

Harry Kane de pazartesi akşamı teknik direktörüne destek verdi. İngiliz futbolcu Ballon d'Or'u kazandı ve konuşmasında Kompany'ye acil şifalar diledi.

Bayern şu anda Bundesliga'da lider. Kulübün puanı Borussia Dortmund ile eşit. İki takım cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek.