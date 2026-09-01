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Sacha BoeyGetty Images
Andreas Koenigl

Çeviri:

Kompany’den sert hamle! Bayern Münih, Sacha Boey konusunda tavrını koydu: Premier League’e transfer mi?

Bundesliga
Osnabrueck - Bayern Münih
Bayern Münih
DFB Kupası
Transfers
S. Boey
H. Ito
Fulham

Sportif direktör Christoph Freund, transfer döneminin son gününde Bayern Münih’te olası transferler hakkında konuştu ve şimdi İngiltere’den bir kulübün ilgilendiği öne sürülen Sacha Boey için alınan sıra dışı bir önlemden bahsetti.

Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, Bayern Münih'in transfer döneminin son gününde artık yeni oyuncu transfer etmeyeceğini doğruladı. Ancak gidenler tarafında hâlâ bir hareketlilik yaşanabilir; 49 yaşındaki isim, Sacha Boey ve Hiroki Ito hakkındaki söylentilere de değindi.

Freund, VfL Osnabrück ile oynanacak DFB-Pokal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Artık yeni transferimiz olmayacak. Mevcut kadromuzdan ve sahaya çıkış şeklimizden çok memnunuz. Ancak ayrılıklar konusunda hâlâ bir şeyler olabilir" dedi.

Her şeyden önce Alman rekortmeni Boey ile yolları ayırmak istiyor; son olarak sağ bekin Hamburg SV'ye transfer olabileceğine dair söylentiler çıkmıştı. Transfer gazetecisi Matteo Moretto ise şimdi, Fulham'a transferin yakın olabileceğini aktardı. Buna göre Cottagers, artık doğrudan Boey ile temasa geçti.

Sacha Boey, Bayern'de bireysel çalışmak zorunda

Uzayan pazarlık süreci ve Boey'nin artık Vincent Kompany'nin planlarında hiçbir rol oynamaması nedeniyle Fransız oyuncu, bu süreçte takım antrenmanından bile "çıkarıldı" ve formunu bireysel olarak korumak zorunda.

Freund, Boey'ye uygulanan özel muameleyi, "Sacha fit durumda ama Vinnie [Kompany] ve kendisiyle yaptığımız görüşmelerin ardından, şu anda bazı görüşmeler olduğu için bireysel antrenman yapmasına karar verdik" sözleriyle açıkladı.

Öte yandan Ito'nun ayrılığı, kısa süre önce Ajax'a, Amsterdam'a olası bir transferine ilişkin haberler çıkmış olsa da, rekortmen ekipte görünüşe göre bir gündem maddesi değil. Freund, stoper için, "Hiroki konusunda somut bir durum yok. Ben de söylentileri okudum ama şu an itibarıyla bunun bir gerçekliği yok. Biz onun bizimle kalmasını planlıyoruz" dedi.

Arjon Ibrahimovic ise Bayern'den Augsburg'a gidecek. Sky'ın haberine göre Bundesliga'daki rakip, 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek ve 20 yaşındaki oyuncuyu gelecek yaz 8 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonu sayesinde bonservisiyle kadrosuna katabilecek. Bayern ayrıca sonraki satıştan pay maddesini de güvence altına aldı.


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