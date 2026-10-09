Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, oyuncuları Harry Kane ve Michael Olise'nin yarıştığı Ballon d'Or ödülünden ziyade takımla kazanılacak kupaların önceliği olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kompany, takımının yarın cumartesi günü Bundesliga'da ev sahibi Augsburg ile oynayacağı mücadelenin tanıtım basın toplantısında, Kane ve Olise'nin Ballon d'Or'u kazanma ihtimaline dair bir soruya şu şekilde yanıt verdi: "Sanırım bu zaten belli oldu, değil mi? Yani artık ne dersem diyeyim hiçbir şeyi değiştiremem."

Sözlerine şöyle devam etti: "Üzgünüm ama bu Ballon d'Or'u her gün aklımda tutmuyorum. Bugün sadece Augsburg'u düşünüyorum."

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Belçikalı teknik direktör şunları ekledi: "Ödülü Bayern'den bir oyuncunun kazanmasını diliyorum. Ama elbette benim için en önemlisi Bayern ile kupalar kazanmak. Harry ve Michael'ı çok iyi tanıyorum ve onlar da aynı şekilde düşünüyor. Bir takım olarak bizi ayıran da bu."

"Bunu ödüller için yapmıyorum"

Kompany, sportif başarıları ve ırkçılık karşıtı tutumu nedeniyle Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder tarafından yakında yapılacak ödüllendirme hakkında şunları söyledi: "Bu sportif bir ödül. Irkçılığa karşı bir konuşma için ödül almak istemiyorum. Bunu ödüller için yapmıyorum, çünkü doğru olan şey belirli bir anda söylenmelidir. Elbette ödül çok güzel."

"Bild" gazetesine göre Kompany, Bavyera Başbakanı'nın kişisel ödülünü, Augsburg maçının ardından düzenlenmesi planlanan 2026 Bavyera Spor Ödülü töreninde teslim alacak.

Gazete, Söder'in her şeyden önce Belçikalı teknik direktörün ırkçılık ve dışlamaya karşı net tutumuna değer verdiğini belirtti.

Kompany, geçtiğimiz şubat ayında Bayern'in bir basın toplantısında 12 dakika süren ve dünya çapında dikkat çeken bir konuşma yapmıştı. Bu konuşma, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica ve Real Madrid maçında maruz kaldığı ırkçı hakaretlere ve o dönem Benfica'nın teknik direktörü olan José Mourinho'nun sorumluluğun bir kısmını Vinicius'a yükleyen tutumuna bir yanıt niteliğindeydi.



