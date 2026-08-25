Kompany, Borussia Dortmund'un yeni yıldızına göz kırpıyor

Borussia Dortmund'un yeni oyuncusu Yunan Konstantinos Karetsas, takımıyla ilk kez sahaya çıktığı Almanya Süper Kupası'ndaki Bayern Münih karşılaşmasında, takımının 2-1 mağlup olmasına rağmen dikkatleri üzerine çekti.

«Signal Iduna Park» stadında oynanan maça ilk 11'de başlayan Karetsas, çalım, oyun kurma ve pas becerilerini sergileyerek dikkat çeken teknik anlar ortaya koydu; bu da hareketlerine birçok kez tepki veren Dortmund taraftarının beğenisini kazanmasını sağladı.

Karetsas, geçtiğimiz sezon ilk takımda erken yaşta çarpıcı biçimde öne çıkıp belirgin bir iz bırakmasının ardından, bu yaz Belçika ekibi Genk'ten 30 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a katıldı.

«Bild» gazetesi, Bayern Münih'in teknik direktörü Belçikalı Vincent Kompany'nin, iki takımın Süper Kupa'daki karşılaşmasının ardından 18 yaşındaki oyuncuya büyük hayranlık duyduğunu ortaya koydu.

«Bild»in Borussia Dortmund muhabiri Michel Schröder, maçın ardından stadın koridorlarında Kompany ile karşılaştığını ve onunla Dortmund hakkında konuştuğunu, Bayern Münih teknik direktörünün de yeni transfer Karetsas'a hayranlığını dile getirdiğini açıkladı.

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Schröder, Kompany'nin kendisine Belçika'da yetişen ve daha önce Genk'te oynayan Yunan oyuncunun «çok iyi» olduğunu söylediğini, ayrıca onu yakından takip etmesini tavsiye ettiğini belirtti.

«Bild» muhabiri, Kompany'nin Karetsas'tan bahsediş biçiminin, oyuncuyu uzun zamandır tanıdığı izlenimini verdiğini de ekleyerek, Bayern teknik direktörünün oyuncuyu «çok beğendiğini» ifade etti.

Karetsas, geçtiğimiz sezon Genk ile parlak bir performans sergilemiş; Belçika Ligi'nde 11 gol pası verirken, Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 maçta 2 gol atıp 5 gol pası daha kaydetmişti.

Oyuncuya duyulan hayranlık yalnızca Kompany ile sınırlı kalmadı; Dortmund muhabiri, Karetsas'ın önümüzdeki yıllarda takımın en önemli yıldızlarından biri olmasını sağlayacak niteliklere sahip olduğunu, hatta hızla kulüp taraftarının en sevdiği oyunculardan birine dönüşebileceğini düşünüyor.

Kompany'nin Karetsas'a yönelik övgüsü, oyuncunun Bayern Münih karşısındaki ilk maçından yalnızca birkaç gün sonra geldi; bu da genç oyuncunun, Dortmund'u mağlubiyetten kurtarıp Süper Kupa'yı kazanmaya taşıyamamasına rağmen, Almanya Ligi şampiyonu karşısındaki maçta bıraktığı izlenimin büyüklüğünü yansıtıyor.