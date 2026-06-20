Koman yüzünden Hollanda'nın yıldızına yeni bir şok

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Cumartesi akşamı İsveç ile oynanacak maç için Hollanda’nın kadrosunu açıkladı.

Yıldız oyuncu Memphis Depay, Japonya ile oynanan ilk maçta yedek olarak sahaya çıkmış ve üst üste ikinci maçta da "De Windmolen"in ilk on birinde yer almadı.

Koeman, ilk on birde Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch ve Cody Gakpo'ya yer verdi.

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Japonya ile 2-2 berabere kalırken, İsveç ise Tunus'u 5-1 mağlup etmişti.

Hollanda'nın kadrosu şu şekildeydi:

Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Jan-Paul van Hek, Frenkie de Jong, Tijani Renders, Ryan Gravenberch, Donell Malen, Cody Gakpo, Brian Probie

İsveç milli takımının teknik direktörü Graham Potter ise Hollanda maçı için takım kadrosunu şu şekilde açıkladı:

Kristoffer Nordfeldt, Gustav Lagerberg, Victor Lindelöf, Isaac Hen, Yassin El Ayari, Alexander Bernhardsson, Jesper Kallström, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygård, Victor Giokiris, Alexander Isak