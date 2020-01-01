Kolasinac'tan Arsenal'e kötü haber

Everton maçında sakatlanan Bosnalı sol bek, Olympiakos karşısında forma giyemeyecek.

UEFA son 32 turu rövanş maçında sahasında Olympiakos'u ağırlayacak olan , Sead Kolasinac'ın omuz sakatlığının devam ettiğini duyurdu.

Kolasinac, altı hafta süren ayak bileği sakatlığının ardından pazar günkü karşılaşmasında boy göstermiş; ama maç içinde bu defa omzundan sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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Mikel Arteta ise maç sonrasında Kolasinac'ın soyunma odasında çok acı çektiğini; ancak durumunun iyi olacağını umduğunu söylemişti.

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Kulüpten yapılan resmi açıklamada ise Kolasinac'ın rehabilitasyon programına başlamadan önce bu hafta boyunca uzman değerlendirmesine tabi tutulacağını belirtti.

Perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak olan Arsenal, böylece Kolasinac'tan yoksun mücadele etmek zorunda kalacak. Bosnalı oyuncunun yerine sol bekte Bukayo Saka'nın yer alması bekleniyor.