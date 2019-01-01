Kolarov olmadı, yeni hedef Guerreiro

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferinde çıkmaza girince rotasını Portekizli sol bek Raphael Guerreiro'ya çevirdi.

Aleksandar Kolarov transferinde henüz sonuç alamayan B planına geçti.

Sarı lacivertliler, forması giyen Kolarov'la her konuda anlaşırken, kulübü Roma'nın bonservis talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Fenerbahçe, bu nedenle Kolarov'un alternatiflerine yöneldi.

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Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler, Borussia Dortmund forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro ile anlaşma sağladı.

Alman kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Guerreiro'nun Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde 2 Eylül'de sona erecek transfer döneminden önce imza atacağı öğrenildi.

Guerreiro, geçen sezon 'da 23 maça çıktı. 2 gol 6 asistle oynadı. Toplamda 32 resmi maçta 6 gol, 6 asist yaptı.