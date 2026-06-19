İspanya Milli Takımı’nın sol bek oyuncusu Mark Kokorela, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda Suudi Arabistan ile karşılaşmanın zor olacağını vurgulayarak, “La Roja”nın galibiyet için tüm gücüyle mücadele edeceğini belirtti.

İspanya Milli Takımı, ilk turda Yeşil Burun Adaları karşısında 0-0'lık bir beraberlikle yetinirken, Suudi Arabistan da Uruguay ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sonuçlar, 8. grubun hesaplarını zorlaştırdı.

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"Nadina" programında öne çıkan açıklamalarında Kokorela, "Suudi Arabistan milli takımıyla karşılaşmak kolay değil, çünkü savunma açısından güçlü ve kontrataklar da dahil olmak üzere birçok silahı var" dedi.

Şöyle devam etti: “Suudi Arabistan milli takımının kontra atakları bize zorluk çıkaracak, ancak bununla başa çıkmak için bir plan hazırladık ve hedefimiz galibiyet elde etmek.”

Son olarak şunları söyledi: “İlk turda tökezlemek, durumu düzeltmek için iyi bir fırsattır ve biz de bunu yapacağız. Bu durum, Belçika ve Brezilya gibi büyük milli takımlarınkiyle benzer.”