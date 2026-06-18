Kokorela, Real Madrid'i seçme nedenini açıkladı... Barcelona taraftarlarını kışkırttı mı?

İspanya Milli Takımı oyuncusu Mark Kokorela, sessizliğini bozdu ve bu yaz Chelsea’den Real Madrid’e transfer olmasının tüm ayrıntılarını açıkladı.

Real Madrid, 27 yaşındaki Mark Kokorela'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, 55 milyon avroluk sabit transfer ücreti ve buna ek olarak 5 milyon avroluk potansiyel ek ödeme ödeyecek.

Anlaşmanın tamamlanmasından bu yana sol bek bu konu hakkında sessizliğini korumuştu; ancak şimdi “El Mundo” gazetesine bir röportaj verdi.

Kokorela şunları söyledi: “Her şey bir buçuk ya da iki gün içinde halledildi. Bu benim için çok daha iyi, çok daha hızlı ve hiç sorun çıkmadı.”

Şöyle devam etti: "Farklı seçenekler vardı, ancak Real Madrid'den teklif geldiğinde tereddüt etmedim. Bunun eşsiz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'de oynamak büyük bir onur ve pek çok oyuncu bunu söyleyemez. Bu gizemli bir şey. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Tahmin edilemez bir şey. Sanırım bunu tarihsel olaylarda defalarca gördük."

Katalan oyuncu, Barcelona’daki geçmişi hakkında şunları söyledi: “Hayatın farklı aşamaları vardır. Önemli bir karar vermem gerekiyordu ve hiç tereddüt etmedim. Her futbolcu en üst seviyede ve büyük kulüplerde mücadele etmeyi hayal eder. Çocukken büyük takımlarda oynamayı hayal edersiniz ve bence Real Madrid de bunlardan biri. Dünya çapında Şampiyonlar Ligi’nde en çok şampiyonluk kazanan takımdır.”

Gelecekteki teknik direktörü José Mourinho ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak ise şunları söyledi: “Konuşuyorduk ve bana benimle çalışmayı çok dört gözle beklediğini, benim de hızlı bir şekilde uyum sağlayacağımı ve Real Madrid’in harika bir kulüp olduğunu söyledi. Ardından Dünya Kupası’nda bana başarılar diledi ve Madrid’de görüşeceğimizi söyledi.

Kokorela sözlerine şöyle devam etti: “Bana ‘Ya sen ya ben, başka bir sol bekle sözleşme imzalamayacağım’ dedi mi? Hayır, böyle bir şey söylediğini bilmiyorum. Beni istediğini söyledi ve bu güvene çok sevindim. Onunla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.”

Ayrıca “o büyülü geceleri yaşayabilmeyi” istediğini vurguladı. “Bu, bence her futbolcunun keyif aldığı bir şey. Eğer bunu deneyimleme fırsatı bulursan, tereddüt etmenin yeri yok.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Ben çok çalışkan bir oyuncuyum, son ana kadar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Bence bu, Real Madrid’in özünün bir parçası; ‘sonuna kadar’ diyen o ruh.”