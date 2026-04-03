Kokorela: Irkçı tezahüratların hedefi Lamine Yamal değildi

Chelsea'nin savunma oyuncusu Marc Cucurella, İspanya milli takımının Mısır ile oynadığı hazırlık maçında yaşanan tartışmalı olaylar hakkında yorumda bulundu.

Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda (Espanyol Stadyumu) oynanan maçta, 0-0 berabere biten karşılaşmanın atmosferini bozan talihsiz olaylar yaşandı.

Taciz edici davranışlar, Mısır milli marşının çalınması sırasında yuhalama sesleriyle başladı, ardından maçın başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra tırmandı. Bir grup İspanyol taraftar, İslam karşıtı sloganlar attı ve hoparlörler ve stadyum ekranları üzerinden yapılan tekrarlı uyarılara rağmen bu sloganlar defalarca tekrarlandı.

Bu tezahüratlar, İspanya içinde ve dışında futbol camiası ve resmi çevrelerde büyük öfkeye yol açtı. İspanya Futbol Federasyonu ve milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente bu tezahüratları kınarken, Müslüman olduğunu belirten Lamine Yamal ise bunları "kabul edilemez bir cehalet ve ırkçılık" olarak nitelendirdi.

Daha fazlasını okuyun:

Kokorela, RTVE kanalına verdiği röportajda şunları söyledi: "Juan'ın durumunda, bence herkes bunu bekliyordu, biz de bunu biliyorduk ve hafta boyunca bu konuyu tartıştık, ama sonuçta bence bu bir azınlıktı."

"Diğer seyircilerin tepkisi çok iyiydi. Juan Garcia'nın adını haykırdıklarını duydum. Bu, onun için çok özel bir andı, çünkü aynı zamanda ilk maçıydı" diye ekledi.

Tartışmaya yol açan ırkçı tezahüratlara gelince, Kokorela derin üzüntüsünü dile getirerek şöyle dedi: "Bu üzücü bir durum. Lamin'i incitmeye çalıştıklarını sanmıyorum, daha çok başkalarını rahatsız etmek ya da taciz etmek istiyorlardı."

Ve şöyle devam etti: "Bu tür konularda çok dikkatli olunması gerektiği açıktır, başka bir yol bulunmaya çalışılmalıdır, çünkü bu tür şeyler insanları rahatsız edebilir. İnsanların eğlenmek için gittiği bir kutlama günü, sorunlara ve hatta daha kötü şeylere yol açabilir."