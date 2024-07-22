Koke, takım arkadaşı Alvaro Morata'yı sırtından vurdu

Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Koke, takımdan ayrılıp AC Milan'a imza atan Alvaro Morata'ya göndermede bulundu.

İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in yıldızı Koke, takım arkadaşı Alvaro Morata'nın AC Milan'a transferinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Koke, Alvaro Morata hakkında ne dedi?

Morata'nın ayrılmasının üzücü olduğunu belirten Koke, şunları söyledi:

"Her şeyden önce, yıllar boyunca takıma kattıları için Morata'ya teşekkür ediyorum.

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"Ayrılması çok üzücü çünkü çocukluğumuzdan bu yana onunla çok iyi ve yakın bir ilişkimiz oldu.

'Buraya odaklanmış insanlara ihtiyacımız var!'

"Ona en iyi dileklerimi sunuyorum ama bunun dışında Atletico'da olmak isteyen ve zihinleri yüzde 100 kulübe, rekabet etmeye ve kazanmaya odaklanmış insanlara ihtiyacımız var.

Eğer bir takım arkadaşımız böyle değilse yolumuza devam ederiz.

Zihinsel olarak yüzde 100 rekabet etmeye odaklanmış başka bir oyuncu getirmeye çalışacağız."

Milan, 31 yaşındaki Alvaro Morata için Atletico Madrid'e 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi.