Koeman'ın Barcelona hayalleri 2021'e ertelendi

Ronald Koeman'ın, Barcelona rüyası, EURO 2020'nin ertelenmesiyle birlikte ileri bir tarihe ertelendi.

Ronald Koeman'ın hayalleri ertelendi.

Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman sözleşmesindeki özel maddenin EURO 2020 ile birlikte ertelendiğini söyledi.

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Koeman, daha önce yaptığı açıklamada Hollanda Milli Takımı'ndan yalnızca Barcelona'dan gelecek teklifle ayrılabileceğini ancak bunun EURO 2020'den sonra gerçekleşebileceğini dile getirmişti. Ancak UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelediğini duyurdu.

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56 yaşındaki teknik direktör, Marca'ya verdiği demeçte, "Barcelona'ya gidebilme şartım 2020 Avrupa Şampiyonası'nın bitmesiydi. Herhangi bir tarih belirtilmedi. Bu yüzden 2021 yılını bekleyeceğiz. Yine de bunu bir saniye bile düşünmedim" ifadelerini kullandı.

Koeman, geçtiğimiz haftalarda, Barcelona'nın Valverde yerine kendisine teklifte bulunduğunu ancak bu teklifi reddettiğini açıklamıştı.







