Koeman'dan Haaland mesajı: Seçimi beklememiz gerek

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Norveçli yıldızın Katalan ekibine transfer olabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, son günlerde adı Katalan ekibiyle sıklıkla anılan Erling Haaland'ın transferine ilişkin konuştu. Bu sezon attığı gollerle hem Bundesliga'ya hem de Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vuran Norveçli golcünün adı birçok takımla anılırken, Barcelona'nın başkan adayları da Haaland'ın transferine yönelik sorulara açık kapı bırakmıştı.

Koeman ne dedi?

Takımının yarın Cadiz ile oynayacağı La Liga karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hollandalı teknik adam Haaland'a yönelik soruları da cevapladı. Transfer planlamaları için başkanlık seçimlerini beklemeleri gerektiğini ifade eden Koeman, "Geleceğe yönelik bazı fikirlerim ama bunun için seçim sonucunu beklememiz gerekiyor" dedi.

Barcelona Haaland'ın maliyetini karşılayabilir mi?

Kısa bir süre önce 1,2 milyar euro borcu olduğu ortaya çıkan Barcelona'nın maddi durumu Haaland transferini zora sokuyor. Öte yandan taraftarların kısa bir süre sonra tribünlere geri dönecek olması Barcelona'yı maddi anlamda biraz olsun rahatlabilir.

Buna rağmen Dortmund'un oyuncuyu satma kararı alması halinde Barcelona'ya rakip olacak birçok dev kulüp Barcelona'nın bu transferde mutlu sona ulaşmasını zorlaştıracak gibi görünüyor.

PSG daha iyi değil

Takımının Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 4-1'lik PSG yenilgisini de değerlendiren Koeman, "PSG gerçekten hücumda oldukça etkiliydi. Onlarla baş edemeyeceğimizi düşünmüyorum ve oyun olarak da yakındık. Bir takımın diğerinden daha önde olduğunu söylemek zor" dedi.

Kadrosuna güvendiğini ifade eden Koeman, "Takımımın her takımı yenebilecek güce sahip olduğuna inanıyorum. Yapılan eleştiriler beni rahatsız etmiyor çünkü işimiz gereği bu eleştirilere açık olmak zorundayız. Kendi aramızda konuştuk ve daha iyi olmak için çalışıyoruz. Eleştirleri kabul ederek, önümüze bakacağız" dedi.