Koeman, Wijnaldum'u Barcelona'da istiyor
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Getty/Goal
Hollanda Milli Takımı'ndan ayrılıp Barcelona'nın başına geçen teknik direktör Ronald Koeman, Georginio Wijnaldum'u takımında görmek istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Liverpool ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu, Katalan ekibi ile anlaşma sağladı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Liverpool'da kalmaya istekli olduğu ve yönetimden gelebilecek yeni bir sözleşme teklifini kabul edeceği de öne sürüldü.
Koeman ile Hollanda Milli Takımı'nda beraber çalışma fırsatı bulan Wijnaldum, 2016'dan bu yana giydiği Liverpool forması ile 186 maça çıktı ve 19 gol atıp 16 asist yaptı.