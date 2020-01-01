Koeman, Wijnaldum'u Barcelona'da istiyor

Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman, Liverpool'un Hollandalı futbolcusu Georginio Wijnaldum'u transfer etmek istiyor.

Milli Takımı'ndan ayrılıp 'nın başına geçen teknik direktör Ronald Koeman, Georginio Wijnaldum'u takımında görmek istiyor.

Sky Sports'un haberine göre ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu, Katalan ekibi ile anlaşma sağladı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Liverpool'da kalmaya istekli olduğu ve yönetimden gelebilecek yeni bir sözleşme teklifini kabul edeceği de öne sürüldü.

Daha fazla takım

Koeman ile Hollanda Milli Takımı'nda beraber çalışma fırsatı bulan Wijnaldum, 2016'dan bu yana giydiği Liverpool forması ile 186 maça çıktı ve 19 gol atıp 16 asist yaptı.