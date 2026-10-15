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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Koeman ve Simakan'ın ardından: Suudi Nassr'da yeni bir sakatlık

Al Nassr FC - Neom SC
Al Nassr FC
Neom SC
Premier Lig
Suudi Arabistan

"Global" için yeni bir darbe

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sakatlıklar, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Özbek ekibi Neftçi karşısında alınan son galibiyetin ardından da peş peşe gelmeye devam etti.

Al Nassr, Asya kupasında lig aşamasının ikinci haftasında geçen pazartesi günü Neftçi ile karşılaştığı maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.

Söz konusu karşılaşmada Fransız oyuncular Kingsley Coman ve Mohamed Simakan sakatlanmış, bu nedenle başkent ekibinin dün çarşamba günü yaptığı takım antrenmanına katılamamıştı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan "Arriyadiyah" gazetesi, antrenmanda yer almayan üçüncü bir futbolcunun da bulunduğunu belirtti: bugün perşembe günü takım antrenmanlarına dönmesi planlanan genç oyuncu Rakan Al Ghamdi.

Gazete, 21 yaşındaki futbolcunun diz sakatlığının olduğu bölgede yeniden ağrı hissettiğini, bu nedenle dönüşünün önümüzdeki kasım ayı başına kadar ertelendiğini aktardı.

Al Ghamdi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te lig aşamasının ilk haftasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'e 4-0 kaybedilen maçta Al Nassr'ın A takımıyla sahaya çıkarak dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmişti.

Al Nassr'ın, Roshn Ligi'nin onuncu haftasında önümüzdeki salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Awwal Park'ta Neom ile karşılaşacağı hatırlatılmalı.

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