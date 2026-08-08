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Jeroen van Poppel

Çeviri:

Koeman’ın oğlu şoke edici DM’yi paylaştı: "Gelenler inanılmaz..."

NEC Nijmegen - Telstar
NEC Nijmegen
Telstar
Eredivisie
R. Koeman

Ronald Koeman junior, Telstar'ın NEC'i sürpriz şekilde 1-2 yenmesinin ardından Instagram üzerinden sarsıcı bir mesaj paylaştı. Kalecinin hesabında bir futbol takipçisinden gelen son derece ağır bir özel mesaj kamuoyuna açıklandı.

Instagram hikâyesi, Koeman'ın hesabını yöneten menajerlik ekibi tarafından paylaşıldı.

Hikâyede, "Bu hesaptaki DM'ler Ronald'ın menajerlik ekibi (Wasserman, not) tarafından yönetiliyor. Buna rağmen DM'ye gelenler her seferinde akıl almaz boyutta" ifadeleri yer aldı. "Bu sezon bu hesapları daha sık gündeme getireceğiz."

Metne, Koeman'ın maçtan sonra aldığı bir mesajın ekran görüntüsü de eklendi. Ramon adlı bir kullanıcı şu mesajı gönderdi: "kk it, senin kk annen, bütün kk soy ağacının gebermesini diliyorum, kk ibne."

Bu mesaj, Koeman ailesinin özel durumundan dolayı ayrıca daha da acı bir anlam taşıyor. Ronald junior'ın annesi Bartina Koeman, kronik meme kanseriyle mücadele ediyor.

Champions League Qualification
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
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Olympiakos
OLY
Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA

Koeman, cumartesi günü Telstar'ın Nijmegen'deki etkileyici galibiyetinde maçın tamamında kaleyi korudu. Kuzey Hollanda ekibi, sezonun açılış maçında NEC'i 1-2 mağlup ederek hemen bir sürprize imza attı. Koeman, uzatma dakikalarında vakit geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.


KoemanStory


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