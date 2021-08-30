Koeman Griezmann'a sahip çıktı

Ronald Koeman, Barcelona taraftarlarını Getafe'ye karşı kazandıkları karşılaşmada Antoine Griezmann'ı yuhalamakla eleştirdi.

Goal'den James Westwood'un haberinde Pazar günü Camp Nou'da Getafe'yi Sergi Roberto ve Memphis Depay'in ilk yarı golleriyle 2-1 mağlup ederek dördüncü sıraya yükselen Barcelona'da Griezmann, topa her dokunduğunda ev sahibi taraftarların protestolarıyla karşılaştı.

Maçta morali oldukça bozulan oyuncu sert Getafe savunması arasında son derece etkisiz kaldı.

Koeman ne söyledi?

Koeman maç sonrası düzenlediği basın toplantısında Griezmann'ı yuhalayan taraftarları kınadı ve takımın üçüncü bölgedeki performansında zayıf kalan tek oyuncunun Griezmann olmadığında ısrar etti.

Barça patronu, "Bir antrenör olarak taraftarların neden oyuncularımızdan birine ıslık çaldığını anlayamıyorum" dedi. "İyi değil bu. Tavrı doğru değilse ya da çalışmıyorsa bağırabilirsiniz. Griezmann maçta zorluklar yaşadı, şanssızdı ama bu sadece bir maçtı."

"Tüm forvetler gibi onun da iyi günleri ve kötü günleri var. Rakibe bağlı olarak boşluklar bulamadığınız maçlar oluyor. Onun için de şanslar yaratamadık."

Oyuncularını önemli bir galibiyet elde ettikleri için övmeye devam eden Koeman, "Futbolda bunlardan muzdarip olmak normal. Her zaman kendi seviyenizde oynayamıyorsunuz. Real Sociedad'a göre daha yavaş tempolu bir maçtı ama bu rakibe de bağlı ve Getafe bize iyi baskı yaptı.

"Bugünkü gibi maçlarda geçen sezon puanlar kaybediyorduk ancak bugün kazandık. Bu çok önemli. Topla olan oyunumuz o kadar iyi değildi. Zor bir maçtı."

Griezmann'ın Barça'daki kariyeri

Barcelona, 2019 yazında Griezmann'ı Atletico Madrid'den alabilmek için 120 milyon euro ödediğinde ondan çok şey bekleniyordu, ancak Fransız oyuncu şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli forvetin özellikle 2018 Dünya Kupası'nın ardından yaşadığı büyük düşüş, Barcelona'da kaos ve sonrasındaki kabuk değiştirmeyle birleşince tepkiler kaçınılmaz oldu.

30 yaşındaki Griezmann, 102 maçta sadece 21'i La Liga'da olmak üzere 35 gol kaydetti. Bununla birlikte kulübün 2020-21'de 31. Copa Del Rey tacını korumasına yardımcı oldu.

Griezmann, 14 Eylül'de, yeni sezonun ilk Şampiyonlar Ligi grup aşaması fikstürü için Barça'nın Bayern Münih'i Camp Nou'ya davet edeceği maçta Koeman'ın ilk 11'inde yer bulmaya çalışacak.