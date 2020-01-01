Koeman: Benim hayalim Barcelona'yı çalıştırmak

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, Barcelona'yı çalıştırma hayalinin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Ernesto Valverde'nin gönderilmesinin ardından 'nın başına geçeceği yönünde haberler çıkan Ronald Koeman, böyle bir hayalinin olduğunu itiraf etti.

2018'den beri Milli Takımı'nı yöneten ve futbolculuk döneminde Barcelona formasını giyen 57 yaşındaki çalıştırıcı, Catalunya Radio'da şöyle konuştu:

"Daha önce de defalarca kez söylediğim gibi Barcelona beni aradı; ama ben milli takıma olan sözümü tutmak istiyorum. Bu yaz EURO 2020'yi kazanacağımızı düşünüyordum."

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"Milli takımdaki görevimden mutluyum, şu anda benim için en önemli iş bu. Gelecekte ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz."

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"Sözleşmemde Avrupa Şampiyonası sonrasında görevi bırakabileceğime dair bir madde bulunuyor; fakat şu an bunu düşünmek için uygun bir zaman değil. Barcelona'nın başına geçmek istediğimi herkes biliyor."

"Umarım bu hayalimi ilerde gerçekleştirebilirim ancak bu, teknik direktörlük başarısına ve performansına bağlı bir durum. Barcelona gibi bir takımı çalıştırmak için çok fazla tecrübeli olmak gerekir."