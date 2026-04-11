"Koeman beni aradı: Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosuna girmek için mücadele edeceğim"

PSV, şampiyonluğu garantiledikten sonraki kutlama haftasını Sparta Rotterdam'ı 2-0 yenerek ikna edici bir şekilde tamamladı. Het Kasteel'de, baskı olmamasına rağmen maçı rahatça domine eden Eindhoven ekibinde hiçbir an gevşeme görülmedi. Guus Til bu süreçte öncü bir rol üstlendi ve maçın ardından açlığının henüz doyurulmadığını açıkça ortaya koydu.

Orta saha oyuncusu, sezonu bir formalite olarak bitirmek istemediğini vurguladı. Til, maçın ardından, “Kendi adıma konuşursam, tam da şimdi gaza basmak ve en iyisi olduğumuzu göstermek istedim” dedi. Ona göre PSV güçlü bir maç çıkardı ve karşılaşmayı çok erken bitirmeliydi.

Son günlerdeki kutlamalara rağmen PSV taze ve keskin görünüyordu. Til, takımının oyunundan gözle görülür şekilde keyif aldı ve hiçbir an konsantrasyon eksikliği hissetmedi. “Hemen tekrar sahaya çıkıp yine kazanmak istiyorum. Aslında bizi oldukça iyi buldum.”

Til'e göre erken şampiyonluk, odaklanmanın kaybolmasına neden olmuyor. Aksine, hücumcu orta saha oyuncusu bunu her maçı domine etmeye devam etmek için ekstra bir motivasyon olarak görüyor. “Bu kadar erken şampiyon olursan, her hafta kutlama yapabilirsin. Ben sadece her şeyi kazanmak istiyorum.”

PSV, Rotterdam'da Joey Veerman ve Jerdy Schouten gibi isimler olmadan sahaya çıkmak zorunda kaldı, ancak bu neredeyse hiç sorun yaratmadı. “Joey'nin olması benim için güzel; o topları güzelce üstünden atabiliyor, ama bugün onun yerini dolduran çocuklar da iyiydi.”

Til’e göre PSV aslında hiçbir an gerçek anlamda zorlanmadı. Takım yeterince fırsat yarattı ve maçı devre arasına kadar bitirebilirdi. “Aslında zorlanmadık ve devreye 0-3 önde girmeliydik. Bazen biraz koşturmacalıydı, çünkü bire bir oynuyorduk.”

Maçın dikkat çeken anlarından biri, PSV'nin geçersiz sayılan erken golüydü. Til, bu pozisyonda gol öncesinde eliyle topa dokunduğu iddiasıyla rol oynadı. “İlk başta topun başka biri tarafından vurulduğunu sandım, ama kararı anlayabiliyorum. İlk başta masum rolü oynadım,” dedi gülümseyerek.

Son olarak Til, Hollanda milli takımı ve yaklaşan Dünya Kupası'na ilişkin görüşlerini paylaştı. “O da Joey gibi beni aradı.” Til, konuşulanları “ortaya dökmek” istemiyor, ancak Oranje'de yeni bir şans elde etme umudunu koruyor. “Hala oynayabileceğimi düşünüyorum.”