Köln

Köln'den taraftarına ilginç yanıt: Hadi güle güle

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Köln Koln Cologne Fans
Getty Images
Yeni sezon formasının üzerindeki cami silüeti nedeniyle üyelikten ayrılmak isteyen bir taraftarına Köln'den ilginç bir yanıt geldi.
Bundesliga takımlarından Köln, 2020-21 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde bir caminin bulunmasını eleştiren üyenin kulüp üyeliğinden ayrılma talebini onayladı.

Köln'ün Twitter hesabından, bir üyenin formanın üzerinde caminin yer alması sebebiyle üyelikten ayrılacağını yazdığı mektubu paylaşılarak, "Üyelikten çıkış talebinizi onaylamaktan mutluluk duyarız. Formayla ilgili fikir için de teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın, Türkçe ve Almanca karışımı "Hadi tschüss" (Hadi güle güle) ifadesiyle bitirilmesi de dikkat çekti.

Söz konusu üyenin mektubunda, "Bugün takımın, üzerinde caminin bulunduğu formalarla oynayacağını saptadım. Kendimi Müslümanlarla ve camilerle özdeşleştirmediğimden Köln Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı açıklıyorum" ifadeleri yer aldı.

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    Bundesliga takımlarından Köln'ün 2020-21 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali'nin yanında Köln'deki  Merkez Camii bulunuyor.

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