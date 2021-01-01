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Kocaman'dan 11'de dokuz değişiklik

Goal
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Aykut Kocaman
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Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ilk 11'de son lig maçına göre dokuz değişikliğe gitti.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın sahasında 1-0 kaybettiği Fatih Karagümrük mücadelesine ilk 11'de başlayan Mert Günok, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Muhammed Emin Sarıkaya, Crivelli ve Ömer Ali Şahiner'in yerine, Volkan Babacan, Ponck, Uğur Uçar, Ndayishimiye, Cemali Sertel, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Junior Fernandes ve Demba Ba'yı sahaya sürdü. 

Turuncu-lacivertli ekip, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı. 

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