Kocaman'dan 11'de dokuz değişiklik
AA
Kocaman, turuncu-lacivertli takımın sahasında 1-0 kaybettiği Fatih Karagümrük mücadelesine ilk 11'de başlayan Mert Günok, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Muhammed Emin Sarıkaya, Crivelli ve Ömer Ali Şahiner'in yerine, Volkan Babacan, Ponck, Uğur Uçar, Ndayishimiye, Cemali Sertel, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Junior Fernandes ve Demba Ba'yı sahaya sürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.