KNVB, Vitesse'nin devralınmasıyla ilgili dikkat çekici bir şekilde sessizliğini koruyor

Vitesse'nin geleceğine dair belirsizlik, Arnhem'de büyük bir endişe yaratıyor, ancak Zeist'ten şu ana kadar tedirgin edici bir sessizlik hakim. KNVB, devralma dosyasıyla ilgili herhangi bir güncelleme yapmayacağını açıkladı.

KNVB'ye göre perde arkasında dosya üzerinde yoğun bir şekilde çalışılıyor, ancak bir sonuç alınabilmesi için henüz çok erken. KNVB, De Gelderlander gazetesine yaptığı açıklamada, "Vitesse taraftarlarının duygularını çok iyi anlıyoruz. Dışarıdan bakıldığında bu tür süreçler duygusal olarak çok uzun sürüyor. Çok az güncelleme paylaşıldığında ya da hiç paylaşılmadığında, sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi görünüyor" dedi.

Bu arada, Gelderland kulübünün taraftarları, çeşitli eğlenceli ve sert eylemlerle seslerini giderek daha yüksek bir tonda duyuruyor. Jong Ajax ile oynanan maçta sadık taraftarlar, KNVB'ye sembolik olarak kırmızı kart göstererek memnuniyetsizliklerini dile getirdiler ve ardından Zeist'te de açık mesajlar içeren protesto pankartları astılar.

KNVB, sürecin çok zaman aldığını ve bu kalibrede bir davada aceleci kararlar alınamayacağını vurguluyor. "Bu tür karmaşık süreçler, Hollanda'da hep birlikte kararlaştırdığımız kurallara göre çok dikkatli bir şekilde yürütülmelidir."

Federasyon, şimdilik dosyanın mevcut aşaması veya olası itirazlar hakkında bilgi vermeyi reddediyor; bu nedenle, bir karara varılmasına yönelik somut bir zaman çizelgesi tamamen yok. Bu nedenle, Haziran sonu gibi kritik bir son tarih öncesinde netlik sağlanıp sağlanmayacağı belirsizliğini koruyor ve bu da Arnhem'deki devralma yapısı etrafındaki gerilimi daha da artırıyor.

Jong FC Utrecht'i 3-0 mağlup eden Arnhem ekibi, dördüncü dönemin zirvesinde yer alıyor. Vitesse bu dördüncü dönemi kazanırsa, Eredivisie'ye yükselme hakkı için play-off'lara katılacak.



