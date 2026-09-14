KNVB ile Opta arasındaki tartışmanın ardından Nacho Ferri’nin hat-trick’iyle ilgili ani gelişme

Nacho Ferri, PEC Zwolle karşısında (0-7) üç gol attı, ancak veri şirketi Opta ilk etapta hanesine yalnızca iki gol yazdı. KNVB ise kısa süre içinde İspanyol oyuncunun gerçekten üç gol attığına hükmetti. Böylece iki taraf farklı görüşler benimsedi, ancak artık Opta kararını geri aldı ve golü sonradan Ferri’ye verdi.

Feyenoord’un 0-1’lik golü ilk etapta, Ferri’nin şutunun kendisine çarpmasının ardından topun ağlara gitmesini gören Simon Graves’in kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti. Opta’nın verilerini kullanan ESPN de bu nedenle golü Feyenoordlu oyuncuya yazmadı.

Maçın ardından Ferri, hakem Alex Bos’tan maç topunu aldı. Hakem, forvetin gerçekten üç gol attığını not etti. Bu nedenle resmi maç formunda da golün sahibi olarak Ferri yer aldı.

Futbol federasyonunun bir sözcüsü, Algemeen Dagblad’a yaptığı açıklamada, “Hakemin gözlemi ve dolayısıyla maç formu bu konuda belirleyicidir” dedi. “Ferri, golü resmen hanesine yazdırdı.”

Opta ise bunun Graves’in kendi kalesine attığı bir gol olduğunu savundu. “Biz Eredivisie’nin resmi veri ortağıyız. Rakamlarımız, medyanın kullandığı resmi istatistikler için belirleyicidir. KNVB kendi kayıt sistemini yalnızca örneğin Voetbal.nl uygulaması için kullanıyor.”

Buna karşın veri şirketi, tartışmalı golün değerlendirilmesinin zor olduğunu kabul etti. “Bu şüpheli bir durum. Bu, bir grup insan tarafından analiz ediliyor. Bugün bir kez daha bakmamız mümkün olabilir. Ama hâlâ değişir mi? Yeni bir kamera açısı birden önümüze gelmedikçe bu ihtimal çok küçük” dedi bir sözcü AD’ye.

Bu arada Opta kararını geri aldı ve veri şirketi golü sonradan Ferri’ye verdi. Böylece Ferri, Feyenoord formasıyla ilk hat-trick’ini yapmış oldu.



