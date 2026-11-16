KNVB, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya rakip olan adayı destekliyor

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KNVB, UEFA ve diğer Avrupa futbol federasyonları gibi Philippe Diallo'nun FIFA başkanlığı adaylığını desteklediğini pazartesi günü resmen açıkladı. "KNVB, Diallo'yu FIFA'daki gerekli reformlara öncülük edebilecek deneyimli ve birleştirici bir yönetici olarak görüyor."

Diallo'nun aday gösterileceği haberini pazartesi günü ilk olarak The Guardian duyurdu. Haber, UEFA tarafından da resmen doğrulandı. Seçimlere adaylık başvurusu için son gün çarşamba. Avrupa futbol federasyonunun bildirdiğine göre Diallo, salı günü resmen aday gösterilecek.

KNVB, resmi açıklamasında şunları belirtti: "Diallo'ya verilen destek, KNVB'nin daha önce FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya duyduğu güveni geri çekme kararının ardından geldi. KNVB, yalnızca başkan değişikliğinin yeterli olmadığını her zaman vurguladı. FIFA'nın, izleyeceği esaslı yönelimin ön planda tutulduğu köklü reformlara ihtiyacı var."

Futbol federasyonu açıklamasına şöyle devam etti: "KNVB, Diallo ile bu yönelimi savunabilecek ve gerekli değişimleri başlatabilecek bir adayı destekliyor. Bunlar arasında sorumlulukların daha dengeli dağıtılması, daha fazla şeffaflık, bağımsız denetim ve üye futbol federasyonlarının daha fazla söz sahibi olması yer alıyor."

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KNVB, FIFA'da yeni bir liderliğe güven duyuyor. "Ulusal ve uluslararası futbolda uzun yıllardır görev yapan Diallo, sporu, kuruluşları ve futbolun karşı karşıya olduğu zorlukları tanıyor. KNVB, onu bu bilgi ve deneyimiyle FIFA'daki gerekli değişimlere katkıda bulunabilecek bir yönetici olarak görüyor."

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KNVB Başkanı Frank Paauw, "Philippe Diallo ile futbolda kendini fazlasıyla kanıtlamış, hem ulusal federasyonlarda hem de uluslararası düzeyde neler yaşandığını bilen birini destekliyoruz" dedi.

Paauw, açıklamasında şunu da vurguladı: "Ancak yalnızca yeni bir başkanla hedefimize ulaşamayız. Önemli olan, gerekli reformların gerçekten hayata geçirilmesi." Paauw, "Diallo'nun bu konuda öncülük edebileceğine ve üye federasyonlarla birlikte şeffaf, güvenilir ve futbolun çıkarlarını ön planda tutan bir FIFA inşa edebileceğine inanıyoruz" diye ekledi.

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Diallo'nun adaylığı, KNVB'nin sunduğu reform gündemiyle örtüşüyor. "Bu gündemin merkezinde üç öncelik var: daha iyi yönetim ve sorumlulukların dengeli dağılımı, insan hakları ile sürdürülebilirliğe daha fazla önem verilmesi ve futbolun dünya genelinde gelişimine daha fazla yatırım yapılması."

Sonuç, gelecek yılın mart ayında netleşecek. Seçimler o zaman yapılacak.