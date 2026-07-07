"KNVB, en iyi milli takım teknik direktörüyle görüşmeye yanaşmıyor, korkuyorlar!"

Ronald Waterreus, KNVB’nin ülke genelinde ortaya çıkabilecek tepkilerden korktuğu için Sarina Wiegman’ı Hollanda milli takımının teknik direktörlüğü görevi için görüşmeye çağırmayı reddettiğini düşünüyor. Waterreus, bu görüşünü De Limburger gazetesindeki köşe yazısında dile getiriyor.

Ronald Koeman’ın istifasının ardından, profesyonel futbol direktörü Nigel de Jong, halefi bulmak için yoğun bir arayış içinde. Pep Guardiola ve Peter Bosz gibi isimler gündeme gelirken, Arne Slot ile ilk görüşmelerin yapıldığı da ortaya çıktı. Sarina Wiegman’ın adı da geçiyor, ancak kendisinin bu göreve “ilgisi olmadığı” belirtiliyor.

Yine de Waterreus, KNVB’nin Wiegman’a bir şans vermesi gerektiğini düşünüyor. “FIFA tarafından beş kez dünyanın en iyi kadın teknik direktörü seçilen Wiegman, Oranje için en ideal milli takım teknik direktörüdür,” diyor PSV gibi takımlarda forma giymiş eski kaleci.

“Bana kalırsa, Sarina Wiegman’ı milli takım teknik direktörü olarak atamanın zamanı geldi. Bazılarınızın yoğurtlu müsli tabağını boğazına takıp boğulduğunu şimdiden görebiliyorum. Şöyle ki: ‘Huh, en heyecan verici erkek takımımızın teknik direktörü olarak bir kadın mı? Sitemizin yazarı çıldırmış mı ne?’ O kadar da değil, gerçekten.”

Waterreus, Wiegman’dan tamamen emin olsa da, KNVB’nin onu hiçbir an ciddi olarak değerlendirmediğini düşünüyor. “Bu kesinlikle olmayacak. Zeist’tekiler, yenilik ve kadın haklarından tiksinen (Bah, woke!) aşırı muhafazakar medya kesiminden korktukları için, teknik direktör Nigel de Jong muhtemelen Wiegman ile görüşmeye bile girmeyecek.”

“Gerçek şu ki, onu görmezden gelmesi neredeyse imkansız,” diyor. “O yüzden Nigel, ‘teknik direktör’ olarak eskiden futbol sahasında gösterdiğin cesareti bir kez daha göster. Hâlâ 70’lerde yaşayan o birkaç popülist gazeteciyi umursama.”

“İlerici ol, cesaret göster, diğerlerinden farklı olmaya cesaret et. Wiegman’ı Koeman’ın halefi olarak atayın,” diyor mesaj.