KNVB, Dünya Kupası biletlerinin dağıtımında Ronald Koeman'ı öne çıkarıyor

Mike Verweij, Dünya Kupası biletlerinin dağıtımı konusunda KNVB’ye şaşırıyor. De Telegraaf muhabiri, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın Hollanda milli takımının diğer teknik kadro üyelerinden çok daha fazla bilet aldığını ortaya koyuyor.

Verweij, KNVB tesislerinden yayınlanan bir video haberinde, Justin Bijlow'un kadroya alınmaması konusunu da ele alıyor. Hollanda milli takımının Dünya Kupası'na dört değil, üç kaleciyle gitmesi, mali nedenlere dayalı bir karar. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, antrenmanlar için fazladan bir kaleci götürmeyi tercih ederdi, ancak bu KNVB için çok pahalıya mal olacaktı.

Bart Verbruggen, Mark Flekken ve Robin Roefs, bu yaz Oranje'nin kaleci kadrosunu oluşturuyor. Bijlow, bu üçlüyü dörtlüye dönüştürmek için aday gösterilmişti, ancak bu plan gerçekleşmedi.

"Bu mali bir mesele," dedi Koeman," diye açıklıyor Verweij bir kez daha. "Zaten KNVB pek de cömert bir kurum değil. Adı Kraliyet Hollanda Futbol Federasyonu ama pek de cömert değiller."

Verweij neden böyle düşündüğünü açıklıyor. "Çünkü anladığım kadarıyla tüm teknik ekip üyeleri tüm Dünya Kupası maçları için sadece bir bilet alıyor. Ve milli takım teknik direktörü dört bilet. Geri kalanlar ise hepsini kendileri satın almak zorunda," diyor Hollanda milli takımını takip eden şaşkın taraftar.

"Aslında, mali durumun dördüncü bir kaleciyi kadroya almayı engellemesi mümkün olamaz," diye ekliyor Verweij. "Ayrıca mantıklı bulmadığım bir diğer şey de, dördüncü bir kalecinin yedek listesinde yer almaması. Lutsharel Geertruida ve Ian Maatsen gibi o da antrenmanlara katılmalı."

"Sanki Justin Bijlow, 'başka birini bulun' demiş gibi görünüyor. O, formda kalmalı, çünkü hala Dünya Kupası'na gidebilir. Ama neden burada olmadığı, benim için bir muamma," diye bitiriyor sabah gazetesinin Oranje gözlemcisi.