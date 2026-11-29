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PSV, cumartesi akşamı Go Ahead Eagles'ı 4-0 yendi. Ancak maçın ardından Eindhoven ekibinin gollerinden biriyle ilgili dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı: Peter Bosz, Ruben van Bommel'in skoru 2-0'a getiren golünde rol oynadı.

36. dakikada top, Bosz'un teknik alanının bulunduğu noktadan taç çizgisini geçti. Hızlı bir atak başlatmak isteyen Bosz, topu Filip Kostic'e verdi. Kostic de topu hemen ileriye doğru taçtan oyuna soktu. On saniye sonra Van Bommel, skoru 2-0 yapan golü attı.

Ronald Waterreus, ESPN'deki De Eretribune programında, “İkinci golde Bosz'un oldukça kritik bir rolü var” dedi. “Yayının başında PSV'nin neredeyse bütün oyuncularının gol attığından söz etmiştik, şimdi Peter Bosz'un da bir asisti var. Bu da etkileyici.”

Ancak Waterreus, Bosz'un hareketinin KNVB'nin oyun kurallarına aykırı olduğu görüşünde: “Resmen buna izin verilmiyor. Ama bence kimse buna itiraz etmez. Bence bu da yerinde, çünkü oyunun ruhuna bakıldığında bunun oyunu bozmakla hiçbir ilgisi yok.”

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Marciano Vink, meslektaşına katılmakla birlikte PSV teknik direktörünün hareketini anlayışla karşıladı: “Top sana doğru gelirse onu kendi oyuncuna vermeni çok normal buluyorum.”

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Waterreus'un şüphesi yersiz değildi; KNVB'nin oyun kurallarına göre Bosz bir kural ihlali yaptı. Kurallarda, “Bir takım görevlisi, geçici olarak saha dışına gönderilmiş bir oyuncu, yedek oyuncu, oyundan alınmış bir oyuncu veya ihraç edilmiş bir oyuncu, top oyun alanını terk ederken topa dokunursa hakem endirekt serbest vuruş verir” ifadesi yer alıyor.

Bunun üzerine NOS konuyu araştırdı ve maç henüz sürerken KNVB ile iletişime geçti. Kamu yayıncısı, “NOS'un KNVB'ye yönelttiği soruya verilen yanıt, Ruben van Bommel'in skoru 2-0'a getiren golünde Peter Bosz'un rolüne izin verildiğini gösteriyor” diye yazdı.

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Kurala neden bir istisna uygulandığı bilinmiyor. Ancak KNVB'ye göre hakem Dennis Higler'in Van Bommel'in golünü geçerli saymakta haklı olduğu açık.

PSV ayrıca kaleci Matej Kovár'a büyük ölçüde teşekkür borçluydu. Çek kaleci tam 10 kurtarış yaptı ve Eindhoven ekibi bu hafta sonunun ardından da Eredivisie liderliğini korudu.