Arsenal, Hull City ile oynadığı son Premier League maçında önemli bir hakem hatasının mağduru olduğuna dair resmî teyit aldı. Bağımsız inceleme, Mikel Arteta'nın takımına Kai Havertz'e yapılan faul nedeniyle penaltı verilmesi gerektiğini, ancak ofsayt gerekçesiyle penaltı kararının hatalı biçimde verilmediğini belirledi.

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Havertz'e yapılan faulün zamanlaması incelendi

Bağımsız Kritik Maç Olayları (KMI) paneli, Arsenal'ın 7 Kasım'da Emirates Stadyumu'nda Hull City ile oynadığı maçta tartışma yaratan penaltı verilmeme kararına ilişkin oy birliğiyle hükme vardı. Olayın merkezinde Alman millî futbolcu Havertz vardı . Hull savunmacısı Nobel Mendy, ceza sahası içinde Havertz'i tuttu. Hakem Farai Hallam başlangıçta oyunu devam ettirdi. Ardından VAR hakemi Michael Oliver'ın müdahalesine rağmen Havertz'in ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle penaltı verilmemesi tartışmaları artırdı.

Ancak beş kişilik panel, penaltı vermeme kararının hatalı olduğunu açıkladı. Teknik incelemeye göre Mendy, Havertz'i Alman futbolcu ofsayt ihlali nedeniyle cezalandırılabilecek duruma gelmeden önce tuttu. Oyun Kuralları'nın 11. maddesi uyarınca ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, ancak top takım arkadaşı tarafından oynandıktan veya topa dokunulduktan sonra oyuna aktif olarak katılırsa cezalandırılır.

Coventry maçında saç çekme tartışması

KMI panelinin eleştirisi Emirates'teki kararla sınırlı kalmadı. Panel, Coventry ile Everton arasında 6 Kasım'da oynanan maçtaki önemli bir kararı da hatalı buldu. Karşılaşmada Everton savunmacısı James Tarkowski, Caleb Yirenkyi'nin saçını çekmiş gibi görünmesine rağmen Coventry lehine penaltı verilmedi. Panel, maçın hakemleriyle bu konuda da oy birliğiyle görüş ayrılığına düşerek hareketin penaltı ve Everton kaptanı için sarı kart gerektirdiğini belirtti.

Panel, buna karşılık Manchester United'ın Aston Villa ile 4-4 berabere kaldığı olaylı maçın hakemlerinin kararını destekledi. United'ın gollerinden birinin öncesinde kaleci Senne Lammens'in topa müdahale etmeye çalışırken Zion Suzuki'yi kurallara aykırı biçimde engellediği yönünde endişeler vardı. Ancak inceleme, temasın hafif olduğu ve faul sayılması için gereken düzeye ulaşmadığı sonucuna vardı. Böylece golün geçerli sayılması doğru karar olarak değerlendirildi.

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Bogle'ın müdahalesi paneli ikiye böldü

Panel birçok olayda görüş birliğine varırken, Leeds United ile Tottenham Hotspur arasında 7 Kasım'da oynanan maçtaki bir müdahale uzmanları ikiye böldü.

Panel üyeleri, Leeds savunmacısı Jayden Bogle'ın Tottenhamlı Mathys Tel'e yaptığı müdahaleye ilişkin kararda ayrıştı. İki üye, hakem John Brooks'un Bogle'a kırmızı kart göstermesi ve VAR hakemi Tony Harrington'ın müdahale etmesi gerektiğini düşündü. Diğer üç üye ise müdahalenin kontrolsüz olmasına rağmen kırmızı kart gerektirecek düzeyde olmadığını savunarak hem hakemin sahadaki kararını hem de VAR'ın müdahale etmeme kararını destekledi.

Premier League'de hakem kararlarının doğruluk oranı

KMI panelinin son raporu, Premier League sezonunun ilk on haftasındaki hakem yönetiminin genel düzeyine de ışık tutuyor. Bağımsız kurul bu dönemde 223 kritik maç olayını inceledi. Sahada verilen kararların %85'i doğru bulunurken VAR müdahaleleri hesaba katıldığında bu oran %97'ye yükseldi.